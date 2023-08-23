Sky News: Байдену доложили о крушении самолета Пригожина

23 августа 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Байден в настоящее время проводит отпуск в Калифорнии Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Президенту США Джо Байдену доложили о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом американскому СМИ сообщили в Белом доме. «Жду известий от своей команды Совета национальной безопасности», — прокомментировал лидер США новость о крушении самолета Пригожина, передают Sky News . Уточняется, что Байден на этой неделе находится в отпуске. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.

Президенту США Джо Байдену доложили о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом американскому СМИ сообщили в Белом доме. «Жду известий от своей команды Совета национальной безопасности», — прокомментировал лидер США новость о крушении самолета Пригожина, передают Sky News. Уточняется, что Байден на этой неделе находится в отпуске. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.