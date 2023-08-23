23 августа 2023

Sky News: Байдену доложили о крушении самолета Пригожина

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден в настоящее время проводит отпуск в Калифорнии Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Президенту США Джо Байдену доложили о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом американскому СМИ сообщили в Белом доме.

«Жду известий от своей команды Совета национальной безопасности», — прокомментировал лидер США новость о крушении самолета Пригожина, передают Sky News. Уточняется, что Байден на этой неделе находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.

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Президенту США Джо Байдену доложили о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом американскому СМИ сообщили в Белом доме. «Жду известий от своей команды Совета национальной безопасности», — прокомментировал лидер США новость о крушении самолета Пригожина, передают Sky News. Уточняется, что Байден на этой неделе находится в отпуске. Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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