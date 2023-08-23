Sky News: Байдену доложили о крушении самолета Пригожина

Байден в настоящее время проводит отпуск в Калифорнии
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
Президенту США Джо Байдену доложили о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом американскому СМИ сообщили в Белом доме.
«Жду известий от своей команды Совета национальной безопасности», — прокомментировал лидер США новость о крушении самолета Пригожина, передают
Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
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