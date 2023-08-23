Зеленский: ВСУ испытывают постоянную нехватку боеприпасов и оружия 24 августа 2023 в 02:33 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский надеется получить дальнобойное оружие Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киеву будет тяжело без западных партнеров, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают постоянную нехватку оружия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Нам будет очень сложно без партнеров. Постоянная нехватка снарядов, оружия, артиллерии», — сказал Зеленский на пресс конференции, которая транслировалась в эфире телеканала «Рада». Также Владимир Зеленский добавил, что власти Украины пытаются получить дальнобойное оружие от Запада. По его мнению, этот процесс является «непростым, но есть надежда на результат». Ранее президент Украины признал, что контрнаступление идет медленно. По его словам, бойцам ВСУ мешают минные поля. Киеву будет тяжело без западных партнеров, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают постоянную нехватку оружия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Нам будет очень сложно без партнеров. Постоянная нехватка снарядов, оружия, артиллерии», — сказал Зеленский на пресс конференции, которая транслировалась в эфире телеканала «Рада». Также Владимир Зеленский добавил, что власти Украины пытаются получить дальнобойное оружие от Запада. По его мнению, этот процесс является «непростым, но есть надежда на результат». Ранее президент Украины признал, что контрнаступление идет медленно. По его словам, бойцам ВСУ мешают минные поля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям