РИАН: США вдвое нарастили закупку урана у России

США закупили у России 416 тонн урана за 2023 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США за первое полугодие купили у России 416 тонн урана, тем самым превысив закупки более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные американских спецслужб.

«Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза — до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные. Вашингтон заплатил 696,5 миллиона долларов. Отмечается, что в последний раз закупки такого уровня были зафиксированы в 2005 году, когда США закупили 418 тонн урана.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете добывать уран в Аризоне. Таким образом Вашингтон стал более зависимым от России. По словам сенатора-республиканца от штата Вайоминг Джона Баррассо, США импортируют в три раза больше урана, чем производят сами.