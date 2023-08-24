РИАН: США вдвое нарастили закупку урана у России

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США закупили у России 416 тонн урана за 2023 год Фото:

США за первое полугодие купили у России 416 тонн урана, тем самым превысив закупки более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные американских спецслужб.

«Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза — до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные. Вашингтон заплатил 696,5 миллиона долларов. Отмечается, что в последний раз закупки такого уровня были зафиксированы в 2005 году, когда США закупили 418 тонн урана.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете добывать уран в Аризоне. Таким образом Вашингтон стал более зависимым от России. По словам сенатора-республиканца от штата Вайоминг Джона Баррассо, США импортируют в три раза больше урана, чем производят сами.

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США за первое полугодие купили у России 416 тонн урана, тем самым превысив закупки более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные американских спецслужб. «Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза — до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные. Вашингтон заплатил 696,5 миллиона долларов. Отмечается, что в последний раз закупки такого уровня были зафиксированы в 2005 году, когда США закупили 418 тонн урана. Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете добывать уран в Аризоне. Таким образом Вашингтон стал более зависимым от России. По словам сенатора-республиканца от штата Вайоминг Джона Баррассо, США импортируют в три раза больше урана, чем производят сами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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