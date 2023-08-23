Депутаты заксобрания поддержали законопроект об отъеме полномочий у мэрии Перми

24 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Второе чтение законопроекта пройдет в сентябре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Законодательное собрание Пермского края поддержало в первом чтении проект закона о перераспределении полномочий между администрацией Перми и региональным правительством. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. Ко второму чтению администрация губернатора пообещала внести поправки, которые учтут все замечания прокуратуры и юристов заксобрания. «Было несколько рабочих совещаний. Ко второму чтению будет учтена большая часть высказанных замечаний», — отметила замглавы администрации губернатора Мария Геворгян. По словам Геворгян, из 16 полномочий, которые власти планировали забрать изначально, ко второму чтению останется только восемь. Что касается полномочий в сфере образования, то, отметила чиновница, планируется корректировка этой нормы. «Сейчас в законопроекте она звучит как „назначение, увольнение и премирование“ руководителей образовательных учреждений. А останется „назначение, переназначение, увольнение, а также аттестация кандидатов на должность директоров школ“», — рассказала чиновница. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Финансирование новых полномочий будет проводиться из бюджета региона. Второе чтение намечено на сентябрь. Ранее в министерстве образования отмечали, что краевые власти намерены забрать у муниципалитетов все полномочия в сфере образования. А прокуратура посчитала незаконной передачу только полномочий по назначению директоров школ — надо забирать все образовательные функции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законодательное собрание Пермского края поддержало в первом чтении проект закона о перераспределении полномочий между администрацией Перми и региональным правительством. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. Ко второму чтению администрация губернатора пообещала внести поправки, которые учтут все замечания прокуратуры и юристов заксобрания. «Было несколько рабочих совещаний. Ко второму чтению будет учтена большая часть высказанных замечаний», — отметила замглавы администрации губернатора Мария Геворгян. По словам Геворгян, из 16 полномочий, которые власти планировали забрать изначально, ко второму чтению останется только восемь. Что касается полномочий в сфере образования, то, отметила чиновница, планируется корректировка этой нормы. «Сейчас в законопроекте она звучит как „назначение, увольнение и премирование“ руководителей образовательных учреждений. А останется „назначение, переназначение, увольнение, а также аттестация кандидатов на должность директоров школ“», — рассказала чиновница. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Финансирование новых полномочий будет проводиться из бюджета региона. Второе чтение намечено на сентябрь. Ранее в министерстве образования отмечали, что краевые власти намерены забрать у муниципалитетов все полномочия в сфере образования. А прокуратура посчитала незаконной передачу только полномочий по назначению директоров школ — надо забирать все образовательные функции.