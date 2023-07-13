Что происходит в селе Шайдуриха, где огонь уничтожил десятки домов. Фоторепортаж

В поселке Шайдуриха начали восстанавливать электроэнергию

13 июля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

В Шайдурихе сгорели десятки домов Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В селе Шайдуриха (Свердловская область), где ночью произошел крупный пожар, уничтоживший больше 40 домов, готовятся к восстановительным работам. Власти уже провели собрание с местными жителями, где рассказали о положенных выплатах и этапах восстановительных работ в населенном пункте. Также здесь ждут губернатора Евгения Куйвашева. О том, что сейчас происходит в Шайдурихе, в фоторепортаже URA.RU. «Утром с местными жителями провели собрание, на котором обсудили организационные моменты по поводу документов, выплат, жилья. Конкретные предложения по новому жилью планируют представить после того, как соберут обратную связь от погорельцев. Вероятнее всего, им предложат то же самое, что и сосьвинцам — либо квартиры, либо жилье по договору социального найма, либо построят новые дома», — рассказывает корреспондент. Основную часть Шайдурихи планируется запитать электричеством уже к середине дня, оставшуюся улицу Свердлова — к 20:00. В селе сгорело 41 строение, погибла пенсионерка. Все ждут губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Планируется, что он встретится с местными жителями, некоторые из которых лишились домов. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. Вся важная информация о пожаре — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Шайдуриха (Свердловская область), где ночью произошел крупный пожар, уничтоживший больше 40 домов, готовятся к восстановительным работам. Власти уже провели собрание с местными жителями, где рассказали о положенных выплатах и этапах восстановительных работ в населенном пункте. Также здесь ждут губернатора Евгения Куйвашева. О том, что сейчас происходит в Шайдурихе, в фоторепортаже URA.RU. «Утром с местными жителями провели собрание, на котором обсудили организационные моменты по поводу документов, выплат, жилья. Конкретные предложения по новому жилью планируют представить после того, как соберут обратную связь от погорельцев. Вероятнее всего, им предложат то же самое, что и сосьвинцам — либо квартиры, либо жилье по договору социального найма, либо построят новые дома», — рассказывает корреспондент. Основную часть Шайдурихи планируется запитать электричеством уже к середине дня, оставшуюся улицу Свердлова — к 20:00. В селе сгорело 41 строение, погибла пенсионерка. Все ждут губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Планируется, что он встретится с местными жителями, некоторые из которых лишились домов. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. Вся важная информация о пожаре — в материале URA.RU.