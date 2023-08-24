Сенатор Карасин: БРИКС не изменит название после принятия новых государств

24 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

БРИКС является признанным и узнаваемым брендом в мире Фото: Сергей Бобылев/ТАСС новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР БРИКС не будет менять названия после принятия в свой состав шести новых стран, так как объединение стало международным признанным брендом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Что касается приема в качестве новых членов Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Эфиопии, это является правильным решением. Кстати говоря, это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международным признанным брендом. Но участие еще шести влиятельных больших государств упрочит позиции и сделает обсуждение экономических проблем, вопросов, связанных с финансовыми сторонами, культурными обменами. Как мне кажется, в основном БРИКС будет фокусировать внимание прежде всего на торгово-экономических и финансовых вопросах», — сказал Григорий Карасин. Сенатор выразил мнение, что нынешний саммит в Южной Африке оставил очень позитивное впечатление. «Не случайно туда в качестве приглашенных гостей на ряду с пятеркой государств БРИКС приехали более 30 стран, который участвовали в его работе. Мы должны учитывать то, что в следующем году председателем БРИКС становится Россия и планируется, что следующий саммит пройдет в Казани. Это важный момент для развития этого сообщества», — уточнил политик. Карасин добавил, что БРИКС призван объединять страны, а не соперничать с другими международными организациями. «БРИКС идет своим путем. Обсуждают все вопросы в очень конструктивном, объединяющем ключе, что очень важно для нынешней непростой международной ситуации. Никоим образом не обсуждаются вопросы соперничества и конкуренции с уже существующими международными объединениями типа „Большой семерки“. Речь идет не соперничестве, а о выработке рецепта решения вопросов, который бы устраивал практически все, по крайней мере, большинство государств мира», — заключил глава комитета Совета Федерации по международным делам. Ранее на саммите БРИКС, который проходит в ЮАР, президент принимающей страны Сирил Рамафоса заявил, что объединение пополнят шесть стран: Аргентина, Ирана, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Они станут полноформатными членами организации 1 июня 2024 года. Во время саммита также обсудили вопрос потенциального использования национальной валюты новых участников БРИКС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

БРИКС не будет менять названия после принятия в свой состав шести новых стран, так как объединение стало международным признанным брендом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Что касается приема в качестве новых членов Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Эфиопии, это является правильным решением. Кстати говоря, это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международным признанным брендом. Но участие еще шести влиятельных больших государств упрочит позиции и сделает обсуждение экономических проблем, вопросов, связанных с финансовыми сторонами, культурными обменами. Как мне кажется, в основном БРИКС будет фокусировать внимание прежде всего на торгово-экономических и финансовых вопросах», — сказал Григорий Карасин. Сенатор выразил мнение, что нынешний саммит в Южной Африке оставил очень позитивное впечатление. «Не случайно туда в качестве приглашенных гостей на ряду с пятеркой государств БРИКС приехали более 30 стран, который участвовали в его работе. Мы должны учитывать то, что в следующем году председателем БРИКС становится Россия и планируется, что следующий саммит пройдет в Казани. Это важный момент для развития этого сообщества», — уточнил политик. Карасин добавил, что БРИКС призван объединять страны, а не соперничать с другими международными организациями. «БРИКС идет своим путем. Обсуждают все вопросы в очень конструктивном, объединяющем ключе, что очень важно для нынешней непростой международной ситуации. Никоим образом не обсуждаются вопросы соперничества и конкуренции с уже существующими международными объединениями типа „Большой семерки“. Речь идет не соперничестве, а о выработке рецепта решения вопросов, который бы устраивал практически все, по крайней мере, большинство государств мира», — заключил глава комитета Совета Федерации по международным делам. Ранее на саммите БРИКС, который проходит в ЮАР, президент принимающей страны Сирил Рамафоса заявил, что объединение пополнят шесть стран: Аргентина, Ирана, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Они станут полноформатными членами организации 1 июня 2024 года. Во время саммита также обсудили вопрос потенциального использования национальной валюты новых участников БРИКС.