Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ночью повесила флаг Украины на деревянном домике в кемпинге у мыса Тарханкут (на западе Крыма) и сразу сбежала, стреляя по туристам. Кадры опубликовал telegram-канал Shot.
«Мы уже в Крыму», — заявил один из украинских диверсантов шепотом. Затем он сделал фото для соцсетей и вернулся к морю. По данным канала, «фотоспецоперация» ВСУ длилась на суше три минуты.
Российские спецслужбы поразили четыре лодки ВСУ. По предварительным данным, было уничтожено 15-20 бойцов. У них были американские винтовки М4 и пулеметы.
Ранее telegram-канал Shot сообщил, что у мыса Тарханкут неизвестные начали стрельбу из РПГ по кемпингу с туристами. Предполагается, что злоумышленниками были диверсанты ВСУ. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.
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