SHOT показал последние кадры стрелявших по туристам диверсантов ВСУ. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, ВСУ, stock
Telegram-канал SHOT сообщил, что российские спецслужбы уничтожили 15-20 украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ночью повесила флаг Украины на деревянном домике в кемпинге у мыса Тарханкут (на западе Крыма) и сразу сбежала, стреляя по туристам. Кадры опубликовал telegram-канал Shot.

«Мы уже в Крыму», — заявил один из украинских диверсантов шепотом. Затем он сделал фото для соцсетей и вернулся к морю. По данным канала, «фотоспецоперация» ВСУ длилась на суше три минуты.

Российские спецслужбы поразили четыре лодки ВСУ. По предварительным данным, было уничтожено 15-20 бойцов. У них были американские винтовки М4 и пулеметы.

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что у мыса Тарханкут неизвестные начали стрельбу из РПГ по кемпингу с туристами. Предполагается, что злоумышленниками были диверсанты ВСУ. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.

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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ночью повесила флаг Украины на деревянном домике в кемпинге у мыса Тарханкут (на западе Крыма) и сразу сбежала, стреляя по туристам. Кадры опубликовал telegram-канал Shot. «Мы уже в Крыму», — заявил один из украинских диверсантов шепотом. Затем он сделал фото для соцсетей и вернулся к морю. По данным канала, «фотоспецоперация» ВСУ длилась на суше три минуты. Российские спецслужбы поразили четыре лодки ВСУ. По предварительным данным, было уничтожено 15-20 бойцов. У них были американские винтовки М4 и пулеметы. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что у мыса Тарханкут неизвестные начали стрельбу из РПГ по кемпингу с туристами. Предполагается, что злоумышленниками были диверсанты ВСУ. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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