Холдинг челябинского олигарха обжаловал иск банка на 11,9 миллиардов

«Мечел» подал жалобу на решение суда о 11,9 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска обжаловала решение Арбитражного суда Москвы о выплате Газпромбанку долга в размере 11,9 млрд рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Процесс по иску Газпромбанка к ПАО „ЧМК“ и ПАО „Мечел“. Сумма 11,9 миллиардов рублей. Апелляционная жалоба подана ПАО „Мечел“ 23 августа 2023 года», — следует из данных суда.

По требованию финучреждения «Мечел» должен выплатить задолженность перед финансовым конгломератом из Франции BNP Paribas S.A. Как следует из материалов процесса, долю в кредите и его фондирование профинансировал российский банк. В рамках антисанкционных ограничений в качестве заинтересованной стороны французская организация не участвует. Газпромбанк потребовал наложить обеспечение по иску. Взыскание истец просил обратить на акции ответчика и здание заводоуправления. Кредитный договор обеспечивался договорами ипотеки, залога прав и оборудования. Решение по данному иску пока не принято.

Газпромбанк является вторым по объему предоставленных «Мечелу» и ЧМК кредитных средств. Крупнейшим кредитором является ВТБ. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу холдинга, но ответа к моменту публикации не поступило.