Глава Калужской области сообщил о детях, пострадавших в массовом ДТП

Глава Калужской области: десять человек пострадали при ДТП
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, шапша владислав
Владислав Шапша заявил, что двое детей пострадали при массовом ДТП Фото:

Десять человек пострадали при ДТП в центре Калуги. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, пострадало в том числе двое детей.

«Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжелом состоянии», — заявил Шапша в своем telegram-канале. По его словам, двое детей доставлены в детскую областную больницу, а четверо- в областную клиническую.

Глава региона заявил, что девять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Четыре человека отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в центре Калуги водитель выехал на тротуар и сбил, как минимум, десять человек. Виновник происшествия управлял авто в пьяном состоянии и был лишен водительских прав.

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Десять человек пострадали при ДТП в центре Калуги. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, пострадало в том числе двое детей. «Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжелом состоянии», — заявил Шапша в своем telegram-канале. По его словам, двое детей доставлены в детскую областную больницу, а четверо- в областную клиническую. Глава региона заявил, что девять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Четыре человека отказались от госпитализации. Ранее сообщалось, что в центре Калуги водитель выехал на тротуар и сбил, как минимум, десять человек. Виновник происшествия управлял авто в пьяном состоянии и был лишен водительских прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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