Глава Калужской области сообщил о детях, пострадавших в массовом ДТП

Десять человек пострадали при ДТП в центре Калуги. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, пострадало в том числе двое детей.
«Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжелом состоянии», — заявил Шапша в своем telegram-канале. По его словам, двое детей доставлены в детскую областную больницу, а четверо- в областную клиническую.
Глава региона заявил, что девять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Четыре человека отказались от госпитализации.
Ранее сообщалось, что в центре Калуги водитель выехал на тротуар и сбил, как минимум, десять человек. Виновник происшествия управлял авто в пьяном состоянии и был лишен водительских прав.
Десять человек пострадали при ДТП в центре Калуги. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, пострадало в том числе двое детей. «Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжелом состоянии», — заявил Шапша в своем telegram-канале. По его словам, двое детей доставлены в детскую областную больницу, а четверо- в областную клиническую. Глава региона заявил, что девять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Четыре человека отказались от госпитализации. Ранее сообщалось, что в центре Калуги водитель выехал на тротуар и сбил, как минимум, десять человек. Виновник происшествия управлял авто в пьяном состоянии и был лишен водительских прав.