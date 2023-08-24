Подростки оказались в реанимации после массового ДТП в Калуге. Видео 24 августа 2023 в 18:37 Размер текста - 17 + Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что два подростка доставлены в реанимацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Два подростка попали в реанимацию после массового ДТП в центре Калуги. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. «В палате реанимации Областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трехлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой», — заявил Шапша в своем telegram-канале. По словам губернатора, в областной клинической больнице три человека находятся в операционной, один — в реанимации. По информации ГИБДД Калужской области, водителя задержали. Шапша заявил, что виновник ДТП был лишен прав в апреле этого года. Ранее губернатор региона заявил, что десять человек пострадали при ДТП в Калуге, среди них — два ребенка. В городе водитель выехал на тротуар и сбил десять человек, передают Vse42.ru. Виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном состоянии и был лишен водительских прав. Два подростка попали в реанимацию после массового ДТП в центре Калуги. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. «В палате реанимации Областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трехлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой», — заявил Шапша в своем telegram-канале. По словам губернатора, в областной клинической больнице три человека находятся в операционной, один — в реанимации. По информации ГИБДД Калужской области, водителя задержали. Шапша заявил, что виновник ДТП был лишен прав в апреле этого года. Ранее губернатор региона заявил, что десять человек пострадали при ДТП в Калуге, среди них — два ребенка. В городе водитель выехал на тротуар и сбил десять человек, передают Vse42.ru. Виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном состоянии и был лишен водительских прав. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям