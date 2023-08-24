Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось

Сальдо: из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек

24 августа 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил помогать семьям, потерявшим жилье при прорыве Каховской ГЭС Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. «После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек», — заявил Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Российский лидер, в свою очередь, поручил врио главы региона проследить, чтобы вся необходимая помощь дошла до пострадавших. «Потому что указов много, а не всегда все доходит», — заметил глава государства. Путин также указал на необходимость оказания помощи по восстановлению затопленного жилья. «Деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов», — отметил президент. ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В результате часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. В экстренных службах сообщали о 53 погибших.

В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. «После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек», — заявил Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Российский лидер, в свою очередь, поручил врио главы региона проследить, чтобы вся необходимая помощь дошла до пострадавших. «Потому что указов много, а не всегда все доходит», — заметил глава государства. Путин также указал на необходимость оказания помощи по восстановлению затопленного жилья. «Деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов», — отметил президент. ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В результате часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. В экстренных службах сообщали о 53 погибших.