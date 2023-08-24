Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось

В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек», — заявил Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Российский лидер, в свою очередь, поручил врио главы региона проследить, чтобы вся необходимая помощь дошла до пострадавших. «Потому что указов много, а не всегда все доходит», — заметил глава государства.
Путин также указал на необходимость оказания помощи по восстановлению затопленного жилья. «Деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов», — отметил президент.
ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В результате часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. В экстренных службах сообщали о 53 погибших.
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