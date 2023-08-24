Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось

Сальдо: из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек
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Паводок и наводнение после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Херсон, затопление, потоп, последствия, паводок, наводнение, стихия, разлив
Владимир Путин поручил помогать семьям, потерявшим жилье при прорыве Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек», — заявил Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Российский лидер, в свою очередь, поручил врио главы региона проследить, чтобы вся необходимая помощь дошла до пострадавших. «Потому что указов много, а не всегда все доходит», — заметил глава государства.

Путин также указал на необходимость оказания помощи по восстановлению затопленного жилья. «Деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов», — отметил президент.

ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В результате часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. В экстренных службах сообщали о 53 погибших.

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В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. «После подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек», — заявил Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Российский лидер, в свою очередь, поручил врио главы региона проследить, чтобы вся необходимая помощь дошла до пострадавших. «Потому что указов много, а не всегда все доходит», — заметил глава государства. Путин также указал на необходимость оказания помощи по восстановлению затопленного жилья. «Деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов», — отметил президент. ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В результате часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. В экстренных службах сообщали о 53 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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