ВСУ применили запрещенное оружие на запорожском направлении. Видео

25 августа 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

ВСУ применили фосфор на запорожском направлении, заявил военврач ВС РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боевых действий использовали фосфор, который запрещен несколькими международными конвенциями. Об этом рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России. «Было замечено применение ВСУ фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток на запорожском направлении», — передает слова врача РИА Новости. Он добавил, что благодаря своевременному реагированию медицинских специалистов, были предприняты меры эвакуации и санитарной обработки. Врач также отметил, что когда в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить новое вооружение Украине, оно часто немедленно начинает использоваться на фронте. Фосфорные боеприпасы считаются запрещенным вооружением. Военное применение фосфора регулируется международным правом, в частности, протоколом III к Конвенции о запрещении или ограничении применения некоторых типов вооружения. Ранее ВСУ уже были замечены в применении подобных боеприпасов. Жители Соледара сообщали, что украинские военные применяли фосфор, нанося удары как по мирным жителям, так и по военным. В Германии критиковали киевские власти за их требование поставить Украине кассетные и фосфорные боеприпасы, передает RT.

На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боевых действий использовали фосфор, который запрещен несколькими международными конвенциями. Об этом рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России. «Было замечено применение ВСУ фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток на запорожском направлении», — передает слова врача РИА Новости. Он добавил, что благодаря своевременному реагированию медицинских специалистов, были предприняты меры эвакуации и санитарной обработки. Врач также отметил, что когда в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить новое вооружение Украине, оно часто немедленно начинает использоваться на фронте. Фосфорные боеприпасы считаются запрещенным вооружением. Военное применение фосфора регулируется международным правом, в частности, протоколом III к Конвенции о запрещении или ограничении применения некоторых типов вооружения. Ранее ВСУ уже были замечены в применении подобных боеприпасов. Жители Соледара сообщали, что украинские военные применяли фосфор, нанося удары как по мирным жителям, так и по военным. В Германии критиковали киевские власти за их требование поставить Украине кассетные и фосфорные боеприпасы, передает RT.