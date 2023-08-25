На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боевых действий использовали фосфор, который запрещен несколькими международными конвенциями. Об этом рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России.
«Было замечено применение ВСУ фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток на запорожском направлении», — передает слова врача РИА Новости. Он добавил, что благодаря своевременному реагированию медицинских специалистов, были предприняты меры эвакуации и санитарной обработки. Врач также отметил, что когда в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить новое вооружение Украине, оно часто немедленно начинает использоваться на фронте.
Фосфорные боеприпасы считаются запрещенным вооружением. Военное применение фосфора регулируется международным правом, в частности, протоколом III к Конвенции о запрещении или ограничении применения некоторых типов вооружения.
Ранее ВСУ уже были замечены в применении подобных боеприпасов. Жители Соледара сообщали, что украинские военные применяли фосфор, нанося удары как по мирным жителям, так и по военным. В Германии критиковали киевские власти за их требование поставить Украине кассетные и фосфорные боеприпасы, передает RT.
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