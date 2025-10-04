04 октября 2025

Самая дешевая дача нашла нового владельца в Кургане

В Кургане продана самая недорогая дача (архивное фото)
В Кургане продана самая недорогая дача, которая предлагалась за 50 тысяч рублей. Объявление снято с популярного сайта.

«В СНТ „Малиновка“ продана дача за 50 000 рублей», — сообщается в объявлении. Новый владелец уже оформляет документы.

Ранее две самые дешевые курганские дачи продавались по цене 65 тысяч рублей в СНТ «Исток» и в СНТ «Любитель». Объявления о продаже были размещены весной.

