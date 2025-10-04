Самая дешевая дача нашла нового владельца в Кургане

В Кургане продана самая недорогая дача (архивное фото)
В Кургане продана самая недорогая дача, которая предлагалась за 50 тысяч рублей. Объявление снято с популярного сайта.
«В СНТ „Малиновка“ продана дача за 50 000 рублей», — сообщается в объявлении. Новый владелец уже оформляет документы.
Ранее две самые дешевые курганские дачи продавались по цене 65 тысяч рублей в СНТ «Исток» и в СНТ «Любитель». Объявления о продаже были размещены весной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!