В уголовном деле главы «Русагро» могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле против владельца «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова могут появиться новые фигуранты. Об этом заявила потерпевшая сторона в Мосгорсуде, который оставил обвиняемых под стражей, пишет Коммерсант.
«В уголовном деле основателя „Русагро“ Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова <...> могут появиться новые фигуранты», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Коммерсанта.
Мошковича и Басова подозревают в хищении акций холдинга «Солнечные продукты». Их адвокаты утверждают, что ответственность за банкротство компании лежит на ее основателе Владиславе Бурове.
По версии следствия, в 2018 году «Русагро» купило права требований по кредитам агрохолдинга Бурова. После этого Мошкович и Басов якобы убедили бизнесмена продать им 85% акций, пообещав вложить деньги в развитие. Но обещанные инвестиции так и не поступили.
Сначала ущерб оценивали в 30 млрд рублей, позже сумма выросла до 48 млрд рублей. В числе потерпевших — 17 компаний. Общий ущерб, по материалам дела, превышает 1 млрд рублей.
В конце июля суд арестовал банковские счета Мошковича на сумму около 3 млрд рублей в рамках дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Под арест попали его средства в московских банках, а также деньги, изъятые при обысках: 315 млн рублей в валюте в его автомобиле и офисе «Русагро». Следователи нашли у него более 650 тысяч долларов в машине, а также 1,6 млн евро, 1,2 млн долларов и почти 29 млн рублей в офисе. Арестованы и доли Мошковича в «Русагро» и других компаниях. Суд запретил ему и третьим лицам распоряжаться этими активами или продавать их. Кроме того, против Мошковича возбудили еще одно дело — о даче взятки.
