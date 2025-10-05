Гимн России прозвучал на улицах Киева

Группа киевских подростков включила на одной из улиц Киева государственный гимн России. Об этом сообщают местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как молодые люди, собравшиеся возле входа в аптеку, используют портативную колонку для воспроизведения гимна РФ. Видеозапись опубликована в telegram-канале издания «Политика Страны»
Ранее Одесская активистка Юлия Караваджак спровоцировала конфликт в публичном пространстве, напав на уличного артиста. По данным издания «Страна.ua», причиной ссоры послужило исполнение песен на русском языке.
