05 октября 2025

Гимн России прозвучал на улицах Киева

В Киеве подростки включили гимн России
В Киеве подростки включили гимн России Фото:

Группа киевских подростков включила на одной из улиц Киева государственный гимн России. Об этом сообщают местные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди, собравшиеся возле входа в аптеку, используют портативную колонку для воспроизведения гимна РФ. Видеозапись опубликована в telegram-канале издания «Политика Страны»

Ранее Одесская активистка Юлия Караваджак спровоцировала конфликт в публичном пространстве, напав на уличного артиста. По данным издания «Страна.ua», причиной ссоры послужило исполнение песен на русском языке.

