Путин поделился воспоминаниями о своем учителе

Путин не раскрыл, какие оценки за стихи ему ставили в школе
Путин не раскрыл, какие оценки за стихи ему ставили в школе

Президент России Владимир Путин поделился теплыми воспоминаниями о своем преподавателе литературы. Как сообщил российский лидер журналисту Павлу Зарубину, ему очень повезло с учителями и преподавателями.

«Знаете, у нас был очень талантливый, на мой взгляд, увлеченный своим делом учитель литературы. Он нам презентовал то, что тогда появлялось — не только модное, но и важное, содержательное. Я помню, как он предлагал нам „Над пропастью во ржи“ Сэлинджера, и потом мы все это обсуждали — все вместе, в диалоге с ним», — рассказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста. Интервью с лидером РФ Зарубин опубликовал в своем teleram-канале.  

Ранее Владимир Путин признался, что в свободное время перед сном читает произведения поэта Александра Пушкина. По его словам, ему нравится атмосфера той эпохи и мысли людей того времени. Он также прочитал стихотворение, посвященное Бородинскому сражению, и заявил, что удивлен его актуальностью.

