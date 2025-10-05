Зеленский призвал к прекращению огня в небе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одностороннее перемирие в небе позволит «открыть путь настоящей дипломатии», заявил Зеленский
Одностороннее перемирие в небе позволит «открыть путь настоящей дипломатии», заявил Зеленский Фото:

Одностороннее прекращение огня в воздухе сподвигнет к открытию пути к настоящей дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии», — заявил Зеленский. Сделал он это в своем telegram-канале.

В ночь на 5 октября на территории нескольких городов Украины, на фоне воздушной тревоги, были слышны серии взрывов. Об этом сообщали местные СМИ. Минобороны РФ неоднократно заявляли, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, которые связаны с ними. По гражданским объектам удары не наносятся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одностороннее прекращение огня в воздухе сподвигнет к открытию пути к настоящей дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии», — заявил Зеленский. Сделал он это в своем telegram-канале. В ночь на 5 октября на территории нескольких городов Украины, на фоне воздушной тревоги, были слышны серии взрывов. Об этом сообщали местные СМИ. Минобороны РФ неоднократно заявляли, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, которые связаны с ними. По гражданским объектам удары не наносятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...