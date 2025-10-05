Зеленский призвал к прекращению огня в небе

Одностороннее прекращение огня в воздухе сподвигнет к открытию пути к настоящей дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии», — заявил Зеленский. Сделал он это в своем telegram-канале.
В ночь на 5 октября на территории нескольких городов Украины, на фоне воздушной тревоги, были слышны серии взрывов. Об этом сообщали местные СМИ. Минобороны РФ неоднократно заявляли, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, которые связаны с ними. По гражданским объектам удары не наносятся.
