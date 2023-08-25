ФАС проверяет МТС из-за платной раздачи интернета со смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку оператора связи МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета со смартфонов. Об этом рассказали в ведомстве.
«ФАС анализирует информацию о введении МТС платы за раздачу интернета со смартфонов», — передает слова представителя ведомства РБК. Эксперты отмечают, что около 20% пользователей воспользовались этой функцией для подключения других устройств и не имеют бесплатной альтернативы. ФАС получила жалобы абонентов и направила запросы всем операторам связи в России для выяснения обстоятельств. Если будут обнаружены нарушения правил антимонопольного законодательства, будут приняты соответствующие меры, заключили в антимонопольной службе.
Ранее сообщалось, что с 4 мая оператор связи МТС вводит платную опцию раздачи интернета с мобильных устройств. До соответствующих изменений абоненты могли раздавать трафик бесплатно. Информацию об этом подтвердила сама компания МТС. Кроме того, арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России, которое признало МТС нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг для абонентов в 2022 году, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.