Губернатор Махонин похвастался пермскими грибами мужу телеведущей Ларисы Гузеевой

Губернатор Дмитрий Махонин похвалил белые грибы, которые растут на территории Пермского края, перед российским ресторатором Игорем Бухаровым, являющимся супругом известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Встреча представителей ресторанного бизнеса с краевыми властями произошла на кулинарной олимпиаде «Легенда», которая стартовала в Перми 25 августа.
«Сейчас губернатор хвалился, что грибы здесь очень хорошие. Но к сожалению, есть проблема, как их собрать, как сделать закупочный кооператив, чтобы их можно было продать не только здесь, но и в Москву. И проблем таких в ресторанном бизнесе много», — рассказал Игорь Бухаров корреспонденту агентства.
В рамках деловой программы представители власти и ресторанного бизнеса обсудили способы взаимодействия в сфере гостеприимства. Бухаров отметил, что правительство Пермского края за последние годы многое сделало для увеличения туристического потока в регион. «В последние годы про Пермский край много говорят. Для привлечения туристов первую очередь важны передвижение, связь и безопасность. В Пермском крае в этом плане все очень хорошо», — отметил ресторатор.
Всероссийская кулинарная Олимпиада имени Виктора Беляева проходит в Перми четвертый раз. В соревнованиях принимают участие 200 шеф-поваров со всей страны, также приедут повара из Запорожской области. За звание лучшего в профессии будут состязаться официанты и кулинары пермских предприятий. В этом году мероприятие посвящено 300-летию города. «Уникальность „Легенды“ в том, что на этой площадке встречаются профессионалы, которые могут обсудить все новшества и веяния кулинарии и других направлений гастрономии. Здесь встречаются обычные жители, которые приходят полюбоваться на искусство приготовления блюд и могут очень вкусно поесть», — сообщил Дмитрий Махонин.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми пройдет III Чемпионат Пиццайоло России. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Также выберут лучших поваров, работающих на предприятиях. Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.
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