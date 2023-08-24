Губернатор Махонин похвастался пермскими грибами мужу телеведущей Ларисы Гузеевой

25 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

По мнению ресторатора, власти Прикамья хорошо развивают регион Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Дмитрий Махонин похвалил белые грибы, которые растут на территории Пермского края, перед российским ресторатором Игорем Бухаровым, являющимся супругом известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Встреча представителей ресторанного бизнеса с краевыми властями произошла на кулинарной олимпиаде «Легенда», которая стартовала в Перми 25 августа. «Сейчас губернатор хвалился, что грибы здесь очень хорошие. Но к сожалению, есть проблема, как их собрать, как сделать закупочный кооператив, чтобы их можно было продать не только здесь, но и в Москву. И проблем таких в ресторанном бизнесе много», — рассказал Игорь Бухаров корреспонденту агентства. В рамках деловой программы представители власти и ресторанного бизнеса обсудили способы взаимодействия в сфере гостеприимства. Бухаров отметил, что правительство Пермского края за последние годы многое сделало для увеличения туристического потока в регион. «В последние годы про Пермский край много говорят. Для привлечения туристов первую очередь важны передвижение, связь и безопасность. В Пермском крае в этом плане все очень хорошо», — отметил ресторатор. Всероссийская кулинарная Олимпиада имени Виктора Беляева проходит в Перми четвертый раз. В соревнованиях принимают участие 200 шеф-поваров со всей страны, также приедут повара из Запорожской области. За звание лучшего в профессии будут состязаться официанты и кулинары пермских предприятий. В этом году мероприятие посвящено 300-летию города. «Уникальность „Легенды“ в том, что на этой площадке встречаются профессионалы, которые могут обсудить все новшества и веяния кулинарии и других направлений гастрономии. Здесь встречаются обычные жители, которые приходят полюбоваться на искусство приготовления блюд и могут очень вкусно поесть», — сообщил Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми пройдет III Чемпионат Пиццайоло России. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Также выберут лучших поваров, работающих на предприятиях. Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Дмитрий Махонин похвалил белые грибы, которые растут на территории Пермского края, перед российским ресторатором Игорем Бухаровым, являющимся супругом известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Встреча представителей ресторанного бизнеса с краевыми властями произошла на кулинарной олимпиаде «Легенда», которая стартовала в Перми 25 августа. «Сейчас губернатор хвалился, что грибы здесь очень хорошие. Но к сожалению, есть проблема, как их собрать, как сделать закупочный кооператив, чтобы их можно было продать не только здесь, но и в Москву. И проблем таких в ресторанном бизнесе много», — рассказал Игорь Бухаров корреспонденту агентства. В рамках деловой программы представители власти и ресторанного бизнеса обсудили способы взаимодействия в сфере гостеприимства. Бухаров отметил, что правительство Пермского края за последние годы многое сделало для увеличения туристического потока в регион. «В последние годы про Пермский край много говорят. Для привлечения туристов первую очередь важны передвижение, связь и безопасность. В Пермском крае в этом плане все очень хорошо», — отметил ресторатор. Всероссийская кулинарная Олимпиада имени Виктора Беляева проходит в Перми четвертый раз. В соревнованиях принимают участие 200 шеф-поваров со всей страны, также приедут повара из Запорожской области. За звание лучшего в профессии будут состязаться официанты и кулинары пермских предприятий. В этом году мероприятие посвящено 300-летию города. «Уникальность „Легенды“ в том, что на этой площадке встречаются профессионалы, которые могут обсудить все новшества и веяния кулинарии и других направлений гастрономии. Здесь встречаются обычные жители, которые приходят полюбоваться на искусство приготовления блюд и могут очень вкусно поесть», — сообщил Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми пройдет III Чемпионат Пиццайоло России. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Также выберут лучших поваров, работающих на предприятиях. Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.