24 августа 2023

В Тюмени организовали стихийный мемориал Пригожину и Уткину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
К портретам Евгения Пригожина и Василия Уткина горожане несут цветы Фото:

В Тюмени на Текутьевском бульваре и площади Памяти появились стихийные мемориалы в память о погибших во время крушения самолета Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Об этом сообщает фотокорреспондент агентства.

«На Текутьевсом бульваре горожане организовали мемориал. К портретам Уткина и Пригожина несут цветы. Также на площади Памяти возле Вечного огня жители возложили флаги с символикой ЧВК „Вагнер“ и свечи», — сообщает с места событий фотокорреспондент URA.RU.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Позднее Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

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В Тюмени на Текутьевском бульваре и площади Памяти появились стихийные мемориалы в память о погибших во время крушения самолета Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Об этом сообщает фотокорреспондент агентства. «На Текутьевсом бульваре горожане организовали мемориал. К портретам Уткина и Пригожина несут цветы. Также на площади Памяти возле Вечного огня жители возложили флаги с символикой ЧВК „Вагнер“ и свечи», — сообщает с места событий фотокорреспондент URA.RU. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Позднее Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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