В Тюмени на Текутьевском бульваре и площади Памяти появились стихийные мемориалы в память о погибших во время крушения самолета Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Об этом сообщает фотокорреспондент агентства.
«На Текутьевсом бульваре горожане организовали мемориал. К портретам Уткина и Пригожина несут цветы. Также на площади Памяти возле Вечного огня жители возложили флаги с символикой ЧВК „Вагнер“ и свечи», — сообщает с места событий фотокорреспондент URA.RU.
Ранее агентство рассказывало о том, что в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Позднее Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
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