В Тюмени организовали стихийный мемориал Пригожину и Уткину. Видео

25 августа 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

К портретам Евгения Пригожина и Василия Уткина горожане несут цветы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на Текутьевском бульваре и площади Памяти появились стихийные мемориалы в память о погибших во время крушения самолета Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Об этом сообщает фотокорреспондент агентства. «На Текутьевсом бульваре горожане организовали мемориал. К портретам Уткина и Пригожина несут цветы. Также на площади Памяти возле Вечного огня жители возложили флаги с символикой ЧВК „Вагнер“ и свечи», — сообщает с места событий фотокорреспондент URA.RU. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Позднее Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

В Тюмени на Текутьевском бульваре и площади Памяти появились стихийные мемориалы в память о погибших во время крушения самолета Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Об этом сообщает фотокорреспондент агентства. «На Текутьевсом бульваре горожане организовали мемориал. К портретам Уткина и Пригожина несут цветы. Также на площади Памяти возле Вечного огня жители возложили флаги с символикой ЧВК „Вагнер“ и свечи», — сообщает с места событий фотокорреспондент URA.RU. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Позднее Росавиация опубликовала список жертв авиакатастрофы, в котором числились Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.