Стало известно, когда и где пройдет встреча Путина и Эрдогана

В первые дни сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в РФ для переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.
Корреспондент РИА Новости спросил у источника, когда будут переговоры Путина и Эрдогана. «В России, в начале сентября», — ответил информатор. Источник не исключил, что переговоры, скорее всего, пройдут до саммита G20 (9-10 сентября).
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT.
Ожидается, что два президента будут обсуждать возобновление зерновой сделки. Россия не стала ее продлевать после 18 июля.
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