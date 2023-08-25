Стало известно, когда и где пройдет встреча Путина и Эрдогана

РИА Новости: встреча Путина и Эрдогана пройдет в начале сентября в Москве
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Саммит G20, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Россия и Турция будут обсуждать возобновление зерновой сделки Фото:
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В первые дни сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в РФ для переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Корреспондент РИА Новости спросил у источника, когда будут переговоры Путина и Эрдогана. «В России, в начале сентября», — ответил информатор. Источник не исключил, что переговоры, скорее всего, пройдут до саммита G20 (9-10 сентября).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT.

Ожидается, что два президента будут обсуждать возобновление зерновой сделки. Россия не стала ее продлевать после 18 июля.

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В первые дни сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в РФ для переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. Корреспондент РИА Новости спросил у источника, когда будут переговоры Путина и Эрдогана. «В России, в начале сентября», — ответил информатор. Источник не исключил, что переговоры, скорее всего, пройдут до саммита G20 (9-10 сентября). Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT. Ожидается, что два президента будут обсуждать возобновление зерновой сделки. Россия не стала ее продлевать после 18 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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