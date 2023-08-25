Стало известно, когда и где пройдет встреча Путина и Эрдогана РИА Новости: встреча Путина и Эрдогана пройдет в начале сентября в Москве 25 августа 2023 в 15:50 Размер текста - 17 + Россия и Турция будут обсуждать возобновление зерновой сделки Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В первые дни сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в РФ для переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. Корреспондент РИА Новости спросил у источника, когда будут переговоры Путина и Эрдогана. «В России, в начале сентября», — ответил информатор. Источник не исключил, что переговоры, скорее всего, пройдут до саммита G20 (9-10 сентября). Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT. Ожидается, что два президента будут обсуждать возобновление зерновой сделки. Россия не стала ее продлевать после 18 июля. В первые дни сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в РФ для переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. Корреспондент РИА Новости спросил у источника, когда будут переговоры Путина и Эрдогана. «В России, в начале сентября», — ответил информатор. Источник не исключил, что переговоры, скорее всего, пройдут до саммита G20 (9-10 сентября). Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT. Ожидается, что два президента будут обсуждать возобновление зерновой сделки. Россия не стала ее продлевать после 18 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям