Экс-глава нефтяников ЯНАО возглавил федеральную компанию «Газпрома». Фото

25 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Алексей Овечкин стал директором «Газпром недра» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-руководитель «Газпромнефть-Ямал» Алексей Овечкин стал генеральным директором компании «Газпром недра». Компания занимается геологоразведочными работами по всей России, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром». «Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра». С 2015 по 2023 годы он занимал должность исполнительного, а затем генерального директора в газонефтяной компании «Газпромнефть-Ямал», — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром» в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что на посту гендиректора «Газпромнефть-Ямал» Овечкин внедрил цифровой контроль на месторождениях. Система позволила существенно снизить производственные риски. Экс-глава нефтяников Ямала Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра» Фото: telegram-канал «Газпром» — https://t.me/gazprom/1311

Экс-руководитель «Газпромнефть-Ямал» Алексей Овечкин стал генеральным директором компании «Газпром недра». Компания занимается геологоразведочными работами по всей России, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром». «Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра». С 2015 по 2023 годы он занимал должность исполнительного, а затем генерального директора в газонефтяной компании «Газпромнефть-Ямал», — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром» в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что на посту гендиректора «Газпромнефть-Ямал» Овечкин внедрил цифровой контроль на месторождениях. Система позволила существенно снизить производственные риски.