Экс-глава нефтяников ЯНАО возглавил федеральную компанию «Газпрома». Фото

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Алексей Овечкин стал директором «Газпром недра» Фото:

Экс-руководитель «Газпромнефть-Ямал» Алексей Овечкин стал генеральным директором компании «Газпром недра». Компания занимается геологоразведочными работами по всей России, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».

«Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра». С 2015 по 2023 годы он занимал должность исполнительного, а затем генерального директора в газонефтяной компании «Газпромнефть-Ямал», — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром» в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что на посту гендиректора «Газпромнефть-Ямал» Овечкин внедрил цифровой контроль на месторождениях. Система позволила существенно снизить производственные риски.

Экс-глава нефтяников Ямала Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра»
Экс-глава нефтяников Ямала Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра»
Фото:

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Экс-руководитель «Газпромнефть-Ямал» Алексей Овечкин стал генеральным директором компании «Газпром недра». Компания занимается геологоразведочными работами по всей России, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром». «Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра». С 2015 по 2023 годы он занимал должность исполнительного, а затем генерального директора в газонефтяной компании «Газпромнефть-Ямал», — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром» в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что на посту гендиректора «Газпромнефть-Ямал» Овечкин внедрил цифровой контроль на месторождениях. Система позволила существенно снизить производственные риски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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