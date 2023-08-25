Экс-руководитель «Газпромнефть-Ямал» Алексей Овечкин стал генеральным директором компании «Газпром недра». Компания занимается геологоразведочными работами по всей России, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».
«Алексей Овечкин возглавил «Газпром недра». С 2015 по 2023 годы он занимал должность исполнительного, а затем генерального директора в газонефтяной компании «Газпромнефть-Ямал», — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром» в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что на посту гендиректора «Газпромнефть-Ямал» Овечкин внедрил цифровой контроль на месторождениях. Система позволила существенно снизить производственные риски.
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