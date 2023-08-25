В «Сбербанке» опровергли тайный перевод клиентов на цифровой рубль

25 августа 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля с 15 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях начали распространять информацию о том, что «Сбербанк» якобы тайно переводит своих клиентов на цифровой рубль при помощи новых квитанций. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опровергли в «Сбербанке». «Конечно, это фейковая информация. Не доверяйте этим информационным вбросам», — сказали URA.RU в «Сбербанке». Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. «Сбербанк» не вошел в этот список.

В соцсетях начали распространять информацию о том, что «Сбербанк» якобы тайно переводит своих клиентов на цифровой рубль при помощи новых квитанций. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опровергли в «Сбербанке». «Конечно, это фейковая информация. Не доверяйте этим информационным вбросам», — сказали URA.RU в «Сбербанке». Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. «Сбербанк» не вошел в этот список.