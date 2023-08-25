В «Сбербанке» опровергли тайный перевод клиентов на цифровой рубль

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Цифровой рубль. Челябинск, центробанк, банк россии, валюта, биржа, деньги, рубли, криптовалюта, цифровой рубль, платежные средства
Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля с 15 августа Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях начали распространять информацию о том, что «Сбербанк» якобы тайно переводит своих клиентов на цифровой рубль при помощи новых квитанций. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опровергли в «Сбербанке».

«Конечно, это фейковая информация. Не доверяйте этим информационным вбросам», — сказали URA.RU в «Сбербанке».

Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. «Сбербанк» не вошел в этот список.

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В соцсетях начали распространять информацию о том, что «Сбербанк» якобы тайно переводит своих клиентов на цифровой рубль при помощи новых квитанций. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опровергли в «Сбербанке». «Конечно, это фейковая информация. Не доверяйте этим информационным вбросам», — сказали URA.RU в «Сбербанке». Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. «Сбербанк» не вошел в этот список.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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