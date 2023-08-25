В «Сбербанке» опровергли тайный перевод клиентов на цифровой рубль

Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля с 15 августа
новость из сюжетаОпровержение фейковой информации
В соцсетях начали распространять информацию о том, что «Сбербанк» якобы тайно переводит своих клиентов на цифровой рубль при помощи новых квитанций. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опровергли в «Сбербанке».
«Конечно, это фейковая информация. Не доверяйте этим информационным вбросам», — сказали URA.RU в «Сбербанке».
Ранее Центробанк РФ объявил о запуске пилотного проекта с цифровым рублем. В тестировании примут участие 13 банков. «Сбербанк» не вошел в этот список.
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