Путин поручил упростить трудоустройство подростков в России

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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин предложил предоставлять льготы работодателям при приеме подростков Фото:

Российский лидер Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме», — говорится в поручении. Срок выполнения — до 1 ноября 2023 года.

Президент заявил, что необходимо начать предоставлять работодателям, которые трудоустраивают россиян до 18 лет, льготы, а также упростить прием на работу. Поручением должны заняться правительство России и Агентство стратегических инициатив.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе.

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Российский лидер Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме», — говорится в поручении. Срок выполнения — до 1 ноября 2023 года. Президент заявил, что необходимо начать предоставлять работодателям, которые трудоустраивают россиян до 18 лет, льготы, а также упростить прием на работу. Поручением должны заняться правительство России и Агентство стратегических инициатив. Ранее Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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