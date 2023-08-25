Путин поручил упростить трудоустройство подростков в России

25 августа 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Путин предложил предоставлять льготы работодателям при приеме подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме», — говорится в поручении. Срок выполнения — до 1 ноября 2023 года. Президент заявил, что необходимо начать предоставлять работодателям, которые трудоустраивают россиян до 18 лет, льготы, а также упростить прием на работу. Поручением должны заняться правительство России и Агентство стратегических инициатив. Ранее Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе.

Российский лидер Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме», — говорится в поручении. Срок выполнения — до 1 ноября 2023 года. Президент заявил, что необходимо начать предоставлять работодателям, которые трудоустраивают россиян до 18 лет, льготы, а также упростить прием на работу. Поручением должны заняться правительство России и Агентство стратегических инициатив. Ранее Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе.