25 августа 2023

NYP: поместье Трампа продали за 422 млн долларов

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
После формального ареста Трампа в сети появилась информация, что его поместье продано Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

На специализированном сайте появилась информация, что поместье экс-президента США Дональда Трампа продано 4 августа. Стоимость объекта недвижимости оценили в 422 млн долларов. Об этом сообщила газета New York Post.

«Через несколько часов после того, как Трамп 24 августа прошел формальную процедуру ареста в тюрьме по делу о вмешательстве в выборы, эксперты в сфере недвижимости обратили внимание на обозначение поместья на одном из специализированных сайтов как проданного 4 августа за 422 $ млн», — передает газета. В базе данных объект не был обозначен под своим названием, но его местоположение совпадало с адресом резиденции экс-президента.

Сын Трампа Эрик опроверг информацию о продаже поместья. «Мар-а-Лаго не продано и не будет продано. Эти слухи полностью лживы», — заявил он. 25 августа все упоминания о сделке были удалены из сети.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп был формально арестован в Атланте. Он обвиняется в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Через 20 минут экс-президент покинул тюрьму. Он выпущен под залог в 200 тысяч долларов.

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На специализированном сайте появилась информация, что поместье экс-президента США Дональда Трампа продано 4 августа. Стоимость объекта недвижимости оценили в 422 млн долларов. Об этом сообщила газета New York Post. «Через несколько часов после того, как Трамп 24 августа прошел формальную процедуру ареста в тюрьме по делу о вмешательстве в выборы, эксперты в сфере недвижимости обратили внимание на обозначение поместья на одном из специализированных сайтов как проданного 4 августа за 422 $ млн», — передает газета. В базе данных объект не был обозначен под своим названием, но его местоположение совпадало с адресом резиденции экс-президента. Сын Трампа Эрик опроверг информацию о продаже поместья. «Мар-а-Лаго не продано и не будет продано. Эти слухи полностью лживы», — заявил он. 25 августа все упоминания о сделке были удалены из сети. Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп был формально арестован в Атланте. Он обвиняется в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Через 20 минут экс-президент покинул тюрьму. Он выпущен под залог в 200 тысяч долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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