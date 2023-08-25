NYP: поместье Трампа продали за 422 млн долларов

26 августа 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

После формального ареста Трампа в сети появилась информация, что его поместье продано Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа На специализированном сайте появилась информация, что поместье экс-президента США Дональда Трампа продано 4 августа. Стоимость объекта недвижимости оценили в 422 млн долларов. Об этом сообщила газета New York Post. «Через несколько часов после того, как Трамп 24 августа прошел формальную процедуру ареста в тюрьме по делу о вмешательстве в выборы, эксперты в сфере недвижимости обратили внимание на обозначение поместья на одном из специализированных сайтов как проданного 4 августа за 422 $ млн», — передает газета. В базе данных объект не был обозначен под своим названием, но его местоположение совпадало с адресом резиденции экс-президента. Сын Трампа Эрик опроверг информацию о продаже поместья. «Мар-а-Лаго не продано и не будет продано. Эти слухи полностью лживы», — заявил он. 25 августа все упоминания о сделке были удалены из сети. Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп был формально арестован в Атланте. Он обвиняется в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Через 20 минут экс-президент покинул тюрьму. Он выпущен под залог в 200 тысяч долларов.

На специализированном сайте появилась информация, что поместье экс-президента США Дональда Трампа продано 4 августа. Стоимость объекта недвижимости оценили в 422 млн долларов. Об этом сообщила газета New York Post. «Через несколько часов после того, как Трамп 24 августа прошел формальную процедуру ареста в тюрьме по делу о вмешательстве в выборы, эксперты в сфере недвижимости обратили внимание на обозначение поместья на одном из специализированных сайтов как проданного 4 августа за 422 $ млн», — передает газета. В базе данных объект не был обозначен под своим названием, но его местоположение совпадало с адресом резиденции экс-президента. Сын Трампа Эрик опроверг информацию о продаже поместья. «Мар-а-Лаго не продано и не будет продано. Эти слухи полностью лживы», — заявил он. 25 августа все упоминания о сделке были удалены из сети. Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп был формально арестован в Атланте. Он обвиняется в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Через 20 минут экс-президент покинул тюрьму. Он выпущен под залог в 200 тысяч долларов.