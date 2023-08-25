25 августа 2023

Readovka: два истребителя МиГ-29 ВСУ столкнулись друг с другом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Украинские истребители столкнулись в небе Фото:
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В Житомирской области столкнулись два МиГ-29, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пилоты погибли. Об этом сообщает интернет издание Readovka в telegram-канале.

«Сообщают, что в Житомирской области <…> столкнулись два украинских два МиГ-29, пилоты погибли. Один из рухнувших самолетов упал на жилые дома», — пишет telegram-канал Readovka.

В свою очередь, владелец telegram-канала «Кирилл Федоров / Война История Оружие» предположил, что одним из погибших является летчик Украины с позывным «Джус», который часто давал интервью зарубежным СМИ. В них он говорил, что у ВВС Украины заканчиваются истребители, а ВКС России превосходят их в системах РЭБ и вооружении.

Ранее сообщалось, чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. URA.RU собрало информацию о различиях двух самолетов.

Фото с telegram-канала Readovka
Фото с telegram-канала Readovka

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В Житомирской области столкнулись два МиГ-29, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пилоты погибли. Об этом сообщает интернет издание Readovka в telegram-канале. «Сообщают, что в Житомирской области <…> столкнулись два украинских два МиГ-29, пилоты погибли. Один из рухнувших самолетов упал на жилые дома», — пишет telegram-канал Readovka. В свою очередь, владелец telegram-канала «Кирилл Федоров / Война История Оружие» предположил, что одним из погибших является летчик Украины с позывным «Джус», который часто давал интервью зарубежным СМИ. В них он говорил, что у ВВС Украины заканчиваются истребители, а ВКС России превосходят их в системах РЭБ и вооружении. Ранее сообщалось, чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. URA.RU собрало информацию о различиях двух самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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