В Житомирской области столкнулись два МиГ-29, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пилоты погибли. Об этом сообщает интернет издание Readovka в telegram-канале.
«Сообщают, что в Житомирской области <…> столкнулись два украинских два МиГ-29, пилоты погибли. Один из рухнувших самолетов упал на жилые дома», — пишет telegram-канал Readovka.
В свою очередь, владелец telegram-канала «Кирилл Федоров / Война История Оружие» предположил, что одним из погибших является летчик Украины с позывным «Джус», который часто давал интервью зарубежным СМИ. В них он говорил, что у ВВС Украины заканчиваются истребители, а ВКС России превосходят их в системах РЭБ и вооружении.
Ранее сообщалось, чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. URA.RU собрало информацию о различиях двух самолетов.
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