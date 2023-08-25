Readovka: два истребителя МиГ-29 ВСУ столкнулись друг с другом. Фото

26 августа 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Украинские истребители столкнулись в небе Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Житомирской области столкнулись два МиГ-29, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пилоты погибли. Об этом сообщает интернет издание Readovka в telegram-канале. «Сообщают, что в Житомирской области <…> столкнулись два украинских два МиГ-29, пилоты погибли. Один из рухнувших самолетов упал на жилые дома», — пишет telegram-канал Readovka. В свою очередь, владелец telegram-канала «Кирилл Федоров / Война История Оружие» предположил, что одним из погибших является летчик Украины с позывным «Джус», который часто давал интервью зарубежным СМИ. В них он говорил, что у ВВС Украины заканчиваются истребители, а ВКС России превосходят их в системах РЭБ и вооружении. Ранее сообщалось, чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. URA.RU собрало информацию о различиях двух самолетов. Фото с telegram-канала Readovka Фото с telegram-канала Readovka (https://t.me/readovkanews/64890)

В Житомирской области столкнулись два МиГ-29, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пилоты погибли. Об этом сообщает интернет издание Readovka в telegram-канале. «Сообщают, что в Житомирской области <…> столкнулись два украинских два МиГ-29, пилоты погибли. Один из рухнувших самолетов упал на жилые дома», — пишет telegram-канал Readovka. В свою очередь, владелец telegram-канала «Кирилл Федоров / Война История Оружие» предположил, что одним из погибших является летчик Украины с позывным «Джус», который часто давал интервью зарубежным СМИ. В них он говорил, что у ВВС Украины заканчиваются истребители, а ВКС России превосходят их в системах РЭБ и вооружении. Ранее сообщалось, чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. URA.RU собрало информацию о различиях двух самолетов.