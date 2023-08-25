25 августа 2023

К курганцам из-за огромной лужи не могут проехать скорая и такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, затопление, парк, весна, лужа, цпкио
После каждого дождя на улице Джамбула появляется большая лужа (архивное фото) Фото:

Живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жалуются на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. После каждого дождя ямы на дороге заливает водой, сообщает Ural Mash.

«С 2008 года мы неоднократно ходили в приемную Путина. Нам обещали, что запланируют работы на следующий год, но так ничего и не сделали. В прошлом, 2022 году, нам засыпали ямы, но весной уже все выбито. Дождь пройдет — с начала улицы без сапог не пройти. Держимся за ветки, деревья, чтобы в воду не упасть», — жалуются жители. Пост опубликован в telegram-канале Ural Mash.

Как сообщает агентство, пенсионеры обращались в курганскую администрацию, затем в суд. В ответ на обращения жителям сказали, что нужен капитальный ремонт, а для него — план.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Кургана, чтобы получить комментарий по данной ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.

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Живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жалуются на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. После каждого дождя ямы на дороге заливает водой, сообщает Ural Mash. «С 2008 года мы неоднократно ходили в приемную Путина. Нам обещали, что запланируют работы на следующий год, но так ничего и не сделали. В прошлом, 2022 году, нам засыпали ямы, но весной уже все выбито. Дождь пройдет — с начала улицы без сапог не пройти. Держимся за ветки, деревья, чтобы в воду не упасть», — жалуются жители. Пост опубликован в telegram-канале Ural Mash. Как сообщает агентство, пенсионеры обращались в курганскую администрацию, затем в суд. В ответ на обращения жителям сказали, что нужен капитальный ремонт, а для него — план. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Кургана, чтобы получить комментарий по данной ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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