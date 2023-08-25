К курганцам из-за огромной лужи не могут проехать скорая и такси

26 августа 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

После каждого дождя на улице Джамбула появляется большая лужа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жалуются на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. После каждого дождя ямы на дороге заливает водой, сообщает Ural Mash. «С 2008 года мы неоднократно ходили в приемную Путина. Нам обещали, что запланируют работы на следующий год, но так ничего и не сделали. В прошлом, 2022 году, нам засыпали ямы, но весной уже все выбито. Дождь пройдет — с начала улицы без сапог не пройти. Держимся за ветки, деревья, чтобы в воду не упасть», — жалуются жители. Пост опубликован в telegram-канале Ural Mash. Как сообщает агентство, пенсионеры обращались в курганскую администрацию, затем в суд. В ответ на обращения жителям сказали, что нужен капитальный ремонт, а для него — план. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Кургана, чтобы получить комментарий по данной ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.

Живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жалуются на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. После каждого дождя ямы на дороге заливает водой, сообщает Ural Mash. «С 2008 года мы неоднократно ходили в приемную Путина. Нам обещали, что запланируют работы на следующий год, но так ничего и не сделали. В прошлом, 2022 году, нам засыпали ямы, но весной уже все выбито. Дождь пройдет — с начала улицы без сапог не пройти. Держимся за ветки, деревья, чтобы в воду не упасть», — жалуются жители. Пост опубликован в telegram-канале Ural Mash. Как сообщает агентство, пенсионеры обращались в курганскую администрацию, затем в суд. В ответ на обращения жителям сказали, что нужен капитальный ремонт, а для него — план. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Кургана, чтобы получить комментарий по данной ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.