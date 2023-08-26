Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тайно встретился с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным. По данным журналистов, цель переговоров заключалась в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Киева.
«Залужный тайно встретился с Радакиным. Они обсуждали возможность перезагрузки военной стратегии Украины после провала контрнаступления ВСУ», — пишет The Guardian. По мнению американских журналистов, военачальники выстраивали долгосрочную стратегию на зиму.
Инсайдеры издания сообщили, что после обсуждений тактика ВСУ изменилась. «Вы можете видеть, что украинские солдаты сосредоточены на Запорожском фронте», — пишет издание, ссылаясь на источник. Одним из первых шагов ВСУ называется достижение Азовского моря.
Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в провале контрнаступления ВСУ. По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, это произошло из-за решений главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тайно встретился с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным. По данным журналистов, цель переговоров заключалась в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Киева. «Залужный тайно встретился с Радакиным. Они обсуждали возможность перезагрузки военной стратегии Украины после провала контрнаступления ВСУ», — пишет The Guardian. По мнению американских журналистов, военачальники выстраивали долгосрочную стратегию на зиму. Инсайдеры издания сообщили, что после обсуждений тактика ВСУ изменилась. «Вы можете видеть, что украинские солдаты сосредоточены на Запорожском фронте», — пишет издание, ссылаясь на источник. Одним из первых шагов ВСУ называется достижение Азовского моря. Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в провале контрнаступления ВСУ. По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, это произошло из-за решений главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного.