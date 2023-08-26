ВВС Украины подтвердили столкновение двух истребителей над Житомирской областью

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В результате столкновения истребителей погиб известный на Украине летчик Фото:
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Экипажи двух учебных самолетов Украины столкнулись в воздухе над Житомирской областью 25 августа. Информацию об этом подтвердили в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины на следующий день.

«С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года над Житомирской областью произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39», — сообщили telegram-канале ВВС Украины. Отмечается, что все три пилота погибли. Специальная группа приступила к расследованию катастрофы. В результате столкновения истребителей погиб известный пилот 40-й бригады тактической авиации Украины с позывным «Джус».

Ранее информацию о столкновении истребителей передавали российские telegram-каналы. Они публиковали скриншоты удаленных постов украинских медиа, в которых сообщалось об авиакатастрофе.

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Экипажи двух учебных самолетов Украины столкнулись в воздухе над Житомирской областью 25 августа. Информацию об этом подтвердили в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины на следующий день. «С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года над Житомирской областью произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39», — сообщили telegram-канале ВВС Украины. Отмечается, что все три пилота погибли. Специальная группа приступила к расследованию катастрофы. В результате столкновения истребителей погиб известный пилот 40-й бригады тактической авиации Украины с позывным «Джус». Ранее информацию о столкновении истребителей передавали российские telegram-каналы. Они публиковали скриншоты удаленных постов украинских медиа, в которых сообщалось об авиакатастрофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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