ВВС Украины подтвердили столкновение двух истребителей над Житомирской областью

Экипажи двух учебных самолетов Украины столкнулись в воздухе над Житомирской областью 25 августа. Информацию об этом подтвердили в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины на следующий день.
«С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года над Житомирской областью произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39», — сообщили telegram-канале ВВС Украины. Отмечается, что все три пилота погибли. Специальная группа приступила к расследованию катастрофы. В результате столкновения истребителей погиб известный пилот 40-й бригады тактической авиации Украины с позывным «Джус».
Ранее информацию о столкновении истребителей передавали российские telegram-каналы. Они публиковали скриншоты удаленных постов украинских медиа, в которых сообщалось об авиакатастрофе.
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