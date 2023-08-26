ВСУ разбили четыре дома в Брянской области

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Украинские войска ударили по Кирилловке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кирилловка в Брянской области, повреждены четыре дома. Об этом сообщил губернатор региона, отметив, что в результате атаки Украины пострадавших нет.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Как уточнил глава региона, оперативные службы уже работают не месте.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. Так, 24 августа украинские войска впервые применили кассетные боеприпасы для удара по Брянской области. Пострадавших тогда удалось избежать.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кирилловка в Брянской области, повреждены четыре дома. Об этом сообщил губернатор региона, отметив, что в результате атаки Украины пострадавших нет. «ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Как уточнил глава региона, оперативные службы уже работают не месте. ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. Так, 24 августа украинские войска впервые применили кассетные боеприпасы для удара по Брянской области. Пострадавших тогда удалось избежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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