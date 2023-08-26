РИАН: наемники из Южной Америки разгуливают по городам Украины

27 августа 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Наемники из разных стран уже не удивляют украинцев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины и на них никто не обращает внимания. Об этом сообщили местные подпольщики. «На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки. Один из них — с ортезом на ноге после ранения и в форме ВСУ, у него на шевроне флаг Перу и флаг Украины. Это и есть иностранные наемники», — приводит РИА Новости информацию подпольщиков. Член подполья отметил, что украинцы не обращают внимания на жителей Южной Америки. «На фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома», — добавил подпольщик. Ранее URA.RU сообщало об установке наемниками на Украине мин производства ФРГ. Их устанавливают немецкие специалисты, относящиеся к Бундесверу.

Наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины и на них никто не обращает внимания. Об этом сообщили местные подпольщики. «На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки. Один из них — с ортезом на ноге после ранения и в форме ВСУ, у него на шевроне флаг Перу и флаг Украины. Это и есть иностранные наемники», — приводит РИА Новости информацию подпольщиков. Член подполья отметил, что украинцы не обращают внимания на жителей Южной Америки. «На фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома», — добавил подпольщик. Ранее URA.RU сообщало об установке наемниками на Украине мин производства ФРГ. Их устанавливают немецкие специалисты, относящиеся к Бундесверу.