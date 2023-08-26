26 августа 2023

РИАН: наемники из Южной Америки разгуливают по городам Украины

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Наемники из разных стран уже не удивляют украинцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины и на них никто не обращает внимания. Об этом сообщили местные подпольщики.

«На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки. Один из них — с ортезом на ноге после ранения и в форме ВСУ, у него на шевроне флаг Перу и флаг Украины. Это и есть иностранные наемники», — приводит РИА Новости информацию подпольщиков.

Член подполья отметил, что украинцы не обращают внимания на жителей Южной Америки. «На фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома», — добавил подпольщик.

Ранее URA.RU сообщало об установке наемниками на Украине мин производства ФРГ. Их устанавливают немецкие специалисты, относящиеся к Бундесверу.

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Наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины и на них никто не обращает внимания. Об этом сообщили местные подпольщики. «На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки. Один из них — с ортезом на ноге после ранения и в форме ВСУ, у него на шевроне флаг Перу и флаг Украины. Это и есть иностранные наемники», — приводит РИА Новости информацию подпольщиков. Член подполья отметил, что украинцы не обращают внимания на жителей Южной Америки. «На фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома», — добавил подпольщик. Ранее URA.RU сообщало об установке наемниками на Украине мин производства ФРГ. Их устанавливают немецкие специалисты, относящиеся к Бундесверу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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