26 августа 2023

Кеннеди-младший: США уничтожают Украину поставками снарядов с ураном

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
Америка наносит ущерб Украине, поставляя ВСУ снаряды с ураном Фото:

Соединенные штаты Америки уничтожают Украину, отправляя туда снаряды с обедненным ураном. Об этом написал в соцсети кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди-младший.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — рассказал Кеннеди-младший в Twitter. Высказывание кандидата в президенты США стало ответом на заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула в интервью «Комсомольской правде», что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю».

Ранее власти США обещали не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы с обедненным ураном. Такое заявление делал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Однако The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом рассматривает варианты передачи таких снарядов Киеву.

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Соединенные штаты Америки уничтожают Украину, отправляя туда снаряды с обедненным ураном. Об этом написал в соцсети кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди-младший. «Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — рассказал Кеннеди-младший в Twitter. Высказывание кандидата в президенты США стало ответом на заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула в интервью «Комсомольской правде», что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю». Ранее власти США обещали не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы с обедненным ураном. Такое заявление делал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Однако The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом рассматривает варианты передачи таких снарядов Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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