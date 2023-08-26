Кеннеди-младший: США уничтожают Украину поставками снарядов с ураном

27 августа 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Америка наносит ущерб Украине, поставляя ВСУ снаряды с ураном Фото: Министерство обороны Великобритании Соединенные штаты Америки уничтожают Украину, отправляя туда снаряды с обедненным ураном. Об этом написал в соцсети кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди-младший. «Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — рассказал Кеннеди-младший в Twitter. Высказывание кандидата в президенты США стало ответом на заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула в интервью «Комсомольской правде», что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю». Ранее власти США обещали не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы с обедненным ураном. Такое заявление делал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Однако The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом рассматривает варианты передачи таких снарядов Киеву.

Соединенные штаты Америки уничтожают Украину, отправляя туда снаряды с обедненным ураном. Об этом написал в соцсети кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди-младший. «Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — рассказал Кеннеди-младший в Twitter. Высказывание кандидата в президенты США стало ответом на заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула в интервью «Комсомольской правде», что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю». Ранее власти США обещали не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы с обедненным ураном. Такое заявление делал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Однако The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом рассматривает варианты передачи таких снарядов Киеву.