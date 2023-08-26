Кеннеди-младший: США уничтожают Украину поставками снарядов с ураном

Соединенные штаты Америки уничтожают Украину, отправляя туда снаряды с обедненным ураном. Об этом написал в соцсети кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди-младший.
«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — рассказал Кеннеди-младший в Twitter. Высказывание кандидата в президенты США стало ответом на заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула в интервью «Комсомольской правде», что урановые боеприпасы превращают Украину в «непригодную для жизни землю».
Ранее власти США обещали не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы с обедненным ураном. Такое заявление делал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Однако The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом рассматривает варианты передачи таких снарядов Киеву.
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