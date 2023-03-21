США высказались по поводу поставок ВСУ боеприпасов с ураном

Пентагон: США не намерены поставлять ВСУ боеприпасы с обедненным ураном

21 марта 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

США не планируют поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США не собираются предоставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для журналистов. «Насколько мне известно, нет. Мы — нет», — ответил Райдер на вопрос о поставке боеприпасов с обедненным ураном Украине вслед за Великобританией. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. По мнению замминистра обороны страны Аннабель Голди, такие снаряды будут «очень эффективны при поражении современной техники». Президент РФ Владимир Путин заявил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. Боеприпасы с обедненным ураном поражают почву и вызывают серьезные заболевания для людей. Все, что вырастает на зараженной земле, становится опасным для человека, рассказал военный аналитик Виктор Литовкин.

Власти США не собираются предоставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для журналистов. «Насколько мне известно, нет. Мы — нет», — ответил Райдер на вопрос о поставке боеприпасов с обедненным ураном Украине вслед за Великобританией. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. По мнению замминистра обороны страны Аннабель Голди, такие снаряды будут «очень эффективны при поражении современной техники». Президент РФ Владимир Путин заявил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. Боеприпасы с обедненным ураном поражают почву и вызывают серьезные заболевания для людей. Все, что вырастает на зараженной земле, становится опасным для человека, рассказал военный аналитик Виктор Литовкин.