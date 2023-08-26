Бывший ставленник Шумкова обвинил курганскую филармонию в плагиате

Экс-замдиректора курганской филармонии раскритиковал бывших коллег за плагиат Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-замдиректора Курганского театрально-концертного объединения и областной филармонии Роман Можельский обвинил бывших коллег в том, что они позаимствовали его проект уличных музыкальных мероприятий. Об этом он написал в соцсети. Ранее деятель культуры работал в филармонии по приглашению губернатора Вадима Шумкова.

«Местная официальная культура подхватила наработанную мной модель уличных мероприятий и запустила „свой“ проект, но с очень схожим названием! Более того, они даже пригласили тех же артистов, с которыми я начинал», — рассказал Можельский в посте на странице группы «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Можельского, после его увольнения уличные музыкальные мероприятия получили информационную поддержку. Он подчеркнул, что к делу подключился музыкальный колледж, считавший уличные выступления ниже уровня достоинства своих воспитанников, называя рок-музыку суррогатом.

Основатель проекта «Квартирник 45» обвинил бывших коллег в лицемерии и идейном бесплодии. Он прогнозирует спад общественного интереса к уличному искусству в Кургане из-за плагиата и казенного отношения к делу официальных структур.

Ранее замдиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский уволился со своей должности. Перед этим он был замечен в драках и скандалах.