Уволившийся ставленник губернатора Шумкова уехал на рыбалку в ХМАО. Фото

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Роман Можельский отправился на рыбалку почти сразу после увольнения (архивное фото) Фото:

Бывший замдиректора Курганского театрально-концертного объединения и областной филармонии Роман Можельский, где он работал по приглашению губернатора Вадима Шумкова, почти сразу после увольнения уехал на рыбалку в Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом бывший работник культуры рассказал в соцсети «ВКонтакте».

«Есть планы и желание отдохнуть после трех лет усердного труда. Я за три года не выбирался летом ни на рыбалку, ни с палатками», — рассказывал Можельский URA.RU перед отъездом. В личном аккаунте он объяснил, что рыбачит недалеко от поселка городского типа Игрим. За три дня Можельский наловил десятки щук и язей.

Можельский уволился из филармонии и театрально-концертного объединения по собственному желанию. Перед этим по соцсетям разошлась информация, что он стал участником нескольких драк. URA.RU он рассказывал, что в филармонии выглядел инородно, так как ментально был ближе к театрально концертному объединению, замдиректором которого и являлся. По его словам, провокация в его сторону заключалась в том, что концерты Можельского, которые скорее были музыкальными театрализованными шоу по формату, сравнивали с академическим искусством.

Незадолго до ухода Можельского в интернете появилась петиция, автор которой просил Шумкова уволить Можельского. Другие горожане создали петицию, где просят вернуть экс-замдиректора обратно.

Бывший замдиректора филармонии рыбачит в Ханты-Мансийском автономном округе
Бывший замдиректора филармонии рыбачит в Ханты-Мансийском автономном округе
Фото:
Можельскому удалось поймать десятки щук и язей
Можельскому удалось поймать десятки щук и язей
Фото:
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Бывший замдиректора Курганского театрально-концертного объединения и областной филармонии Роман Можельский, где он работал по приглашению губернатора Вадима Шумкова, почти сразу после увольнения уехал на рыбалку в Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом бывший работник культуры рассказал в соцсети «ВКонтакте». «Есть планы и желание отдохнуть после трех лет усердного труда. Я за три года не выбирался летом ни на рыбалку, ни с палатками», — рассказывал Можельский URA.RU перед отъездом. В личном аккаунте он объяснил, что рыбачит недалеко от поселка городского типа Игрим. За три дня Можельский наловил десятки щук и язей. Можельский уволился из филармонии и театрально-концертного объединения по собственному желанию. Перед этим по соцсетям разошлась информация, что он стал участником нескольких драк. URA.RU он рассказывал, что в филармонии выглядел инородно, так как ментально был ближе к театрально концертному объединению, замдиректором которого и являлся. По его словам, провокация в его сторону заключалась в том, что концерты Можельского, которые скорее были музыкальными театрализованными шоу по формату, сравнивали с академическим искусством. Незадолго до ухода Можельского в интернете появилась петиция, автор которой просил Шумкова уволить Можельского. Другие горожане создали петицию, где просят вернуть экс-замдиректора обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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