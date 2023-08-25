Балицкий: ВС РФ уничтожили группы штурмовиков ВСУ в Работино

25 августа 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ отправляет своих солдат в самоубийственные атаки, заявил Евгений Балицкий Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по группам штурмовиков ВСУ на участке фронта в районе Работино и успешно уничтожили их. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе в Работино», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Работино сохраняется высокая активность в течение нескольких дней на запорожском направлении фронта. Командование ВСУ, по мнению врио губернатора, пренебрегало безопасностью своих солдат в День независимости Украины. Ситуация на данный момент напряженная. Украинские военные пытаются истощить оборону ВС РФ с помощью своих постоянных самоубийственных атак, но российские солдаты жестко противостоят им. Командование противника испытывает проблемы в осуществлении пополнения потерь своих солдат и западной техники, заключил Балицкий. Украинские войска активно наступают на село Работино в Запорожской области. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин считает, что такие атаки проводятся ВСУ с целью угодить киевскому командованию, несмотря на высокие потери. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с конца июля ВСУ потеряли более 1000 военнослужащих при неудачных наступательных операциях на позиции ВС России в районе Работино, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ нанесли удар по группам штурмовиков ВСУ на участке фронта в районе Работино и успешно уничтожили их. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе в Работино», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Работино сохраняется высокая активность в течение нескольких дней на запорожском направлении фронта. Командование ВСУ, по мнению врио губернатора, пренебрегало безопасностью своих солдат в День независимости Украины. Ситуация на данный момент напряженная. Украинские военные пытаются истощить оборону ВС РФ с помощью своих постоянных самоубийственных атак, но российские солдаты жестко противостоят им. Командование противника испытывает проблемы в осуществлении пополнения потерь своих солдат и западной техники, заключил Балицкий. Украинские войска активно наступают на село Работино в Запорожской области. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин считает, что такие атаки проводятся ВСУ с целью угодить киевскому командованию, несмотря на высокие потери. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с конца июля ВСУ потеряли более 1000 военнослужащих при неудачных наступательных операциях на позиции ВС России в районе Работино, передает RT.