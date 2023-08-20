Зеленский продолжил мировое турне, чтобы вновь просить истребители F-16

Зеленский прилетел в Нидерланды, чтобы просить истребители F-16
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Президент Зеленский сейчас находится в мировом турне Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где намерен просить истребители F-16. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Вместе с первой леди [Еленой Зеленской] и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины», — пишет Зеленский.

Зеленский сейчас находится в мировом турне. Накануне он был в Швеции, где вел переговоры о новой финансовой помощи и производстве техники на Украине. Власти Швеции пообещали выделить Киеву 500 миллионов евро на восстановление страны. Об этом сообщал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Также в Швеции началось обучение украинских летчиков. Пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где намерен просить истребители F-16. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вместе с первой леди [Еленой Зеленской] и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины», — пишет Зеленский. Зеленский сейчас находится в мировом турне. Накануне он был в Швеции, где вел переговоры о новой финансовой помощи и производстве техники на Украине. Власти Швеции пообещали выделить Киеву 500 миллионов евро на восстановление страны. Об этом сообщал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Также в Швеции началось обучение украинских летчиков. Пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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