Зеленский продолжил мировое турне, чтобы вновь просить истребители F-16

Зеленский прилетел в Нидерланды, чтобы просить истребители F-16

20 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Президент Зеленский сейчас находится в мировом турне Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где намерен просить истребители F-16. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вместе с первой леди [Еленой Зеленской] и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины», — пишет Зеленский. Зеленский сейчас находится в мировом турне. Накануне он был в Швеции, где вел переговоры о новой финансовой помощи и производстве техники на Украине. Власти Швеции пообещали выделить Киеву 500 миллионов евро на восстановление страны. Об этом сообщал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Также в Швеции началось обучение украинских летчиков. Пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где намерен просить истребители F-16. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вместе с первой леди [Еленой Зеленской] и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины», — пишет Зеленский. Зеленский сейчас находится в мировом турне. Накануне он был в Швеции, где вел переговоры о новой финансовой помощи и производстве техники на Украине. Власти Швеции пообещали выделить Киеву 500 миллионов евро на восстановление страны. Об этом сообщал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Также в Швеции началось обучение украинских летчиков. Пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.