ВСУ попытались убить военкора в Херсонской области. Видео 27 августа 2023 в 16:51 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали машину военкора LeXа с помощью беспилотника Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Алешки Херсонской области ВСУ совершили покушение на военного корреспондента портала News Front с позывным LeX. Украинские военные автомобиль журналиста с помощью беспилотниками. ВСУ пытались убить корреспондента, атаковав его автомобиль беспилотным летательным аппаратом. «Беспилотник прилетел. <…> Прячемся <…> Осколками [повредило] всю машину. Я был за рулем», — поделился LeX. Сам военкор так же получил несколько осколочных ранений. Ранее из-за атаки ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Также в результате атаки были ранены два журналиста «Известий», передает телеканал 360. В городе Алешки Херсонской области ВСУ совершили покушение на военного корреспондента портала News Front с позывным LeX. Украинские военные автомобиль журналиста с помощью беспилотниками. ВСУ пытались убить корреспондента, атаковав его автомобиль беспилотным летательным аппаратом. «Беспилотник прилетел. <…> Прячемся <…> Осколками [повредило] всю машину. Я был за рулем», — поделился LeX. Сам военкор так же получил несколько осколочных ранений. Ранее из-за атаки ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Также в результате атаки были ранены два журналиста «Известий», передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям