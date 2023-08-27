ВСУ попытались убить военкора в Херсонской области. Видео

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ВСУ атаковали машину военкора LeXа с помощью беспилотника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Алешки Херсонской области ВСУ совершили покушение на военного корреспондента портала News Front с позывным LeX. Украинские военные автомобиль журналиста с помощью беспилотниками.

ВСУ пытались убить корреспондента, атаковав его автомобиль беспилотным летательным аппаратом. «Беспилотник прилетел. <…> Прячемся <…> Осколками [повредило] всю машину. Я был за рулем», — поделился LeX. Сам военкор так же получил несколько осколочных ранений.

Ранее из-за атаки ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Также в результате атаки были ранены два журналиста «Известий», передает телеканал 360.

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В городе Алешки Херсонской области ВСУ совершили покушение на военного корреспондента портала News Front с позывным LeX. Украинские военные автомобиль журналиста с помощью беспилотниками. ВСУ пытались убить корреспондента, атаковав его автомобиль беспилотным летательным аппаратом. «Беспилотник прилетел. <…> Прячемся <…> Осколками [повредило] всю машину. Я был за рулем», — поделился LeX. Сам военкор так же получил несколько осколочных ранений. Ранее из-за атаки ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Также в результате атаки были ранены два журналиста «Известий», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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