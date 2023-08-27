В городе Алешки Херсонской области ВСУ совершили покушение на военного корреспондента портала News Front с позывным LeX. Украинские военные автомобиль журналиста с помощью беспилотниками.
ВСУ пытались убить корреспондента, атаковав его автомобиль беспилотным летательным аппаратом. «Беспилотник прилетел. <…> Прячемся <…> Осколками [повредило] всю машину. Я был за рулем», — поделился LeX. Сам военкор так же получил несколько осколочных ранений.
Ранее из-за атаки ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Также в результате атаки были ранены два журналиста «Известий», передает телеканал 360.
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