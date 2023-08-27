Умерла балерина Светлана Адырхаева

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Светлане Адырхаевой было 85 лет Фото:

Народная артистка СССР балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Большом театре России.

«Светлана Адырхаева ушла из жизни <…> Она умерла дома после продолжительной болезни», — сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Время и дата прощания будут известны позднее.

Светлана Адырхаева родилась в 1938 году 12 мая. Позже окончила Ленинградское хореографическое училище, была солисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки (1955-1958), Одесского государственного академического театра (1958—1960).

В 1960 году стала солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра по 1988 год. В 2001 году вернулась в Большой театр балетмейстером-репетитором, а с 2013 года являлась членом Художественного совета балетной труппы. Звание Народной артистки СССР Адырхаева получила в 1984 году.

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Народная артистка СССР балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Большом театре России. «Светлана Адырхаева ушла из жизни <…> Она умерла дома после продолжительной болезни», — сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Время и дата прощания будут известны позднее. Светлана Адырхаева родилась в 1938 году 12 мая. Позже окончила Ленинградское хореографическое училище, была солисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки (1955-1958), Одесского государственного академического театра (1958—1960). В 1960 году стала солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра по 1988 год. В 2001 году вернулась в Большой театр балетмейстером-репетитором, а с 2013 года являлась членом Художественного совета балетной труппы. Звание Народной артистки СССР Адырхаева получила в 1984 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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