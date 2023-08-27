Умерла балерина Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Большом театре России.
«Светлана Адырхаева ушла из жизни <…> Она умерла дома после продолжительной болезни», — сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Время и дата прощания будут известны позднее.
Светлана Адырхаева родилась в 1938 году 12 мая. Позже окончила Ленинградское хореографическое училище, была солисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки (1955-1958), Одесского государственного академического театра (1958—1960).
В 1960 году стала солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра по 1988 год. В 2001 году вернулась в Большой театр балетмейстером-репетитором, а с 2013 года являлась членом Художественного совета балетной труппы. Звание Народной артистки СССР Адырхаева получила в 1984 году.
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