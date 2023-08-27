Рогозин сообщил о массовом применении корректируемых бомб ВСУ 27 августа 2023 в 18:39 Размер текста - 17 + ВСУ используют корректируемые бомбы в Запорожской области, подчеркнул Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяют корректируемые авиабомбы. Об этом рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Из нового — начало массового применения противником корректируемых авиабомб», — утонил Дмитрий Рогозин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что такие бомбы ВСУ применяют в Запорожской области. Украинские солдаты их сбрасывают в расстоянии от цели до 75 километров. Ранее сообщалось, что Украина начала применять против РФ сельскохозяйственные беспилотники. Украина также использует кассетные боеприпасы. Отмечалось, что ВСУ собирают снаряды для беспилотников из кассетных боеприпасов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяют корректируемые авиабомбы. Об этом рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Из нового — начало массового применения противником корректируемых авиабомб», — утонил Дмитрий Рогозин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что такие бомбы ВСУ применяют в Запорожской области. Украинские солдаты их сбрасывают в расстоянии от цели до 75 километров. Ранее сообщалось, что Украина начала применять против РФ сельскохозяйственные беспилотники. Украина также использует кассетные боеприпасы. Отмечалось, что ВСУ собирают снаряды для беспилотников из кассетных боеприпасов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям