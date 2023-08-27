Врач Полуэктов: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям

Отсутствие сна после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией. Об этом сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов. По его словам, бессонница может привести к когнитивным нарушениям.
«Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы <…> В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», — заявил Полуэктов в беседе с радио Sputnik. По его словам, бессонница сама возникает редко, только в 12% она бывает чистой.
Полуэктов отметил, что важно начать лечить основное заболевание, чтобы избавиться от нарушений со сном. Он заявил, что самым новым и эффективным методом лечения является когнитивно-поведенческая терапия.
Ранее сообщалось, что в России в 2023 году начнут продавать новый препарат от бессонницы, разработанный компанией Роснано — «НоваМедика». Врач невролог-сомнолог Елена Царева сообщила, что летом появляются факторы, которые мешают человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня.
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