27 августа 2023

Врач Полуэктов: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям

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Пресс-конференция "Сурдлимпийские игры 2015". Ханты-Мансийск, сон, усталость, молодежь
Врач-сомнолог Михаил Полуэктов сообщил, что бессонница сама возникает редко Фото:

Отсутствие сна после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией. Об этом сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов. По его словам, бессонница может привести к когнитивным нарушениям.

«Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы <…> В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», — заявил Полуэктов в беседе с радио Sputnik. По его словам, бессонница сама возникает редко, только в 12% она бывает чистой.

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Полуэктов отметил, что важно начать лечить основное заболевание, чтобы избавиться от нарушений со сном. Он заявил, что самым новым и эффективным методом лечения является когнитивно-поведенческая терапия.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году начнут продавать новый препарат от бессонницы, разработанный компанией Роснано — «НоваМедика». Врач невролог-сомнолог Елена Царева сообщила, что летом появляются факторы, которые мешают человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня.

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Отсутствие сна после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией. Об этом сообщил врач-сомнолог Михаил Полуэктов. По его словам, бессонница может привести к когнитивным нарушениям. «Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы <…> В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», — заявил Полуэктов в беседе с радио Sputnik. По его словам, бессонница сама возникает редко, только в 12% она бывает чистой. Полуэктов отметил, что важно начать лечить основное заболевание, чтобы избавиться от нарушений со сном. Он заявил, что самым новым и эффективным методом лечения является когнитивно-поведенческая терапия. Ранее сообщалось, что в России в 2023 году начнут продавать новый препарат от бессонницы, разработанный компанией Роснано — «НоваМедика». Врач невролог-сомнолог Елена Царева сообщила, что летом появляются факторы, которые мешают человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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