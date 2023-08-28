Боец «Вагнера» открыл стрельбу из автомата в Петербурге, расстроившись из-за гибели Пригожина

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«Фонтанка» сообщила, что был составлен протокол о мелком хулиганстве Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Участника ЧВК «Вагнер» задержали после стрельбы из автомата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка». По данным канала, 25-летний задержанный переживал из-за гибели в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«За стрельбу из автомата в Ржевском лесопарке задержали помилованного после убийства вагнеровца. В полицию очевидцы обратились накануне около шести вечера», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчина устроил стрельбу из-за новостей о гибели Пригожина.

Отмечается, что полиция задержала трех жителей Санкт-Петербурга, которые праздновали день рождения дома у друга. Их доставили в отдел полиции, однако двух отпустили. В отношении 25-летнего мужчины был составлен протокол о мелком хулиганстве, вопрос о возбуждении уголовного дела обсуждается.

По данным канала, в июле 2022 года виновник был помилован по делу об убийстве. В это же время Евгений Пригожин ездил по российским колониям и набирал людей для участия в СВО.

23 августа, самолет Embraer ЕВМ-135BJ, принадлежащий Пригожину, упал в 15 километрах от Хотилово Тверской области. Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на нем находилось 10 человек, передает «Утро.ру». Позже тела всех погибших были найдены. В Следственном комитете РФ сообщили, что тело основателя ЧВК «Вагнер» опознали среди разбившихся.

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Участника ЧВК «Вагнер» задержали после стрельбы из автомата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка». По данным канала, 25-летний задержанный переживал из-за гибели в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «За стрельбу из автомата в Ржевском лесопарке задержали помилованного после убийства вагнеровца. В полицию очевидцы обратились накануне около шести вечера», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчина устроил стрельбу из-за новостей о гибели Пригожина. Отмечается, что полиция задержала трех жителей Санкт-Петербурга, которые праздновали день рождения дома у друга. Их доставили в отдел полиции, однако двух отпустили. В отношении 25-летнего мужчины был составлен протокол о мелком хулиганстве, вопрос о возбуждении уголовного дела обсуждается. По данным канала, в июле 2022 года виновник был помилован по делу об убийстве. В это же время Евгений Пригожин ездил по российским колониям и набирал людей для участия в СВО. 23 августа, самолет Embraer ЕВМ-135BJ, принадлежащий Пригожину, упал в 15 километрах от Хотилово Тверской области. Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на нем находилось 10 человек, передает «Утро.ру». Позже тела всех погибших были найдены. В Следственном комитете РФ сообщили, что тело основателя ЧВК «Вагнер» опознали среди разбившихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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