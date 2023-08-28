Песков раскрыл перспективы зерновой сделки

Возможность возобновления зерновой сделки зависит от выполнения обещаний, данных Западом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящий момент рассматриваются различные варианты возобновления сделки.
«Перспектива возобновления зерновой сделки зависит непосредственно от выполнений обещаний, которые были переданы российской стороной. <…> В разных форматах различные дискуссии [по этому вопросу] продолжаются», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков добавил, что в скором времени запланирована встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и российского главы Владимира Путина. В ходе нее будет обсуждаться вопрос возобновления сделки. Также рассматривается вариант соглашения с участием Катара.
Ранее допускалось подписание трехстороннего соглашения с участием России, Турции и Катара. Москва вышла из зерновой сделки 17 июля.
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