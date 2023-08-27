27 августа 2023

Источник рассказал, где мэр Перми будет хранить символ ЧВК «Вагнер»

Мэр Перми будет хранить подаренную Махониным кувалду в кабинете
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь, соснин эдуард, махонин дмитрий
Кувалду поместят в шкаф Фото:

Кувалда, которую подарил мэру Перми Эдуарду Соснину губернатор Дмитрий Махонин, будет храниться в кабинете главы города. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Кувалда является символом ЧВК «Вагнер» после казни перебежчика Евгения Нужина. Сам Махонин при вручении подарка заявил, что это молот — символ Перми.

«Молот, который подарил губернатор, будет храниться в кабинете главы региона», — рассказал источник. Он отметил, что в кабинете есть несколько шкафов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин вручил Соснину молот, подозрительно похожий на кувалду ЧВК «Вагнер» на церемонии инаугурации 28 сентября. Сам губернатор ассоциации с ЧВК назвал фантазиями людей с воспаленной фантазией.

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Кувалда, которую подарил мэру Перми Эдуарду Соснину губернатор Дмитрий Махонин, будет храниться в кабинете главы города. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Кувалда является символом ЧВК «Вагнер» после казни перебежчика Евгения Нужина. Сам Махонин при вручении подарка заявил, что это молот — символ Перми. «Молот, который подарил губернатор, будет храниться в кабинете главы региона», — рассказал источник. Он отметил, что в кабинете есть несколько шкафов. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин вручил Соснину молот, подозрительно похожий на кувалду ЧВК «Вагнер» на церемонии инаугурации 28 сентября. Сам губернатор ассоциации с ЧВК назвал фантазиями людей с воспаленной фантазией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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