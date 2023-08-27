Источник рассказал, где мэр Перми будет хранить символ ЧВК «Вагнер»

Мэр Перми будет хранить подаренную Махониным кувалду в кабинете

Кувалду поместят в шкаф Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кувалда, которую подарил мэру Перми Эдуарду Соснину губернатор Дмитрий Махонин, будет храниться в кабинете главы города. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. Кувалда является символом ЧВК «Вагнер» после казни перебежчика Евгения Нужина. Сам Махонин при вручении подарка заявил, что это молот — символ Перми.

«Молот, который подарил губернатор, будет храниться в кабинете главы региона», — рассказал источник. Он отметил, что в кабинете есть несколько шкафов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин вручил Соснину молот, подозрительно похожий на кувалду ЧВК «Вагнер» на церемонии инаугурации 28 сентября. Сам губернатор ассоциации с ЧВК назвал фантазиями людей с воспаленной фантазией.