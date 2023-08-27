27 августа 2023

Власти Кургана ищут инвестора, который за 70 млн купит землю с домами под снос. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, ветхое и аварийное жилье, кому верить
В Кургане продают землю с аварийным жильем за 70 млн рублей (архивное фото) Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Власти Кургана выставили на продажу земельный участок с аварийным жильем под строительство высоток и среднеэтажных домов. Стоимость аукциона составляет 70 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов.

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Коли Мяготина, Кремлева, Победы, Невежина. Площадь: 9 347 квадратных метров. Начальная цена: 70 000 000 рублей», — говорится в информации аукциона. Торги продлятся до 298сентября.

Будущему застройщику перед строительством придется заняться сносом аварийного жилья на площади свыше пяти тысяч квадратных метров. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

Ранее URA.RU писало, что Мэрия Кургана предлагают бизнесменам снести 10 домов, чтобы построить магазины и общепит. Земельный участок под комплексную застройку находится районе улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова. Площадь территории составляет более девяти тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что в центре Кургана планируют снести несколько десятков ветхих домов для строительства многоэтажек.

В Кургане продают землю с аварийным жильем за 70 млн рублей
В Кургане продают землю с аварийным жильем за 70 млн рублей

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Власти Кургана выставили на продажу земельный участок с аварийным жильем под строительство высоток и среднеэтажных домов. Стоимость аукциона составляет 70 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов. «Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Коли Мяготина, Кремлева, Победы, Невежина. Площадь: 9 347 квадратных метров. Начальная цена: 70 000 000 рублей», — говорится в информации аукциона. Торги продлятся до 298сентября. Будущему застройщику перед строительством придется заняться сносом аварийного жилья на площади свыше пяти тысяч квадратных метров. Реализация проекта рассчитана на пять лет. Ранее URA.RU писало, что Мэрия Кургана предлагают бизнесменам снести 10 домов, чтобы построить магазины и общепит. Земельный участок под комплексную застройку находится районе улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова. Площадь территории составляет более девяти тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что в центре Кургана планируют снести несколько десятков ветхих домов для строительства многоэтажек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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