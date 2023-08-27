В Кургане продают землю с аварийным жильем за 70 млн рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

Власти Кургана выставили на продажу земельный участок с аварийным жильем под строительство высоток и среднеэтажных домов. Стоимость аукциона составляет 70 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов.

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Коли Мяготина, Кремлева, Победы, Невежина. Площадь: 9 347 квадратных метров. Начальная цена: 70 000 000 рублей», — говорится в информации аукциона. Торги продлятся до 298сентября.

Будущему застройщику перед строительством придется заняться сносом аварийного жилья на площади свыше пяти тысяч квадратных метров. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

Ранее URA.RU писало, что Мэрия Кургана предлагают бизнесменам снести 10 домов, чтобы построить магазины и общепит. Земельный участок под комплексную застройку находится районе улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова. Площадь территории составляет более девяти тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что в центре Кургана планируют снести несколько десятков ветхих домов для строительства многоэтажек.