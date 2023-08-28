Стрелявший в силовиков житель ЯНАО находится в реанимации

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Марат Сайткулов, открывший стрельбу по приставам днем 28 августа, находится под наблюдением врачей в Ноябрьской центральной городской больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.
«Пациент доставлен в Ноябрьскую ЦГБ, получает весь объем лечения согласно полученным травмам, находится под круглосуточным наблюдением врачей. Какие-либо прогнозы о состоянии его здоровья делать пока рано», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО.
По информации от источников в медицинских кругах, Сайткулов получил тяжелые ожоги. Площадь поражения составила около 75 процентов поверхности тела, пациент находится в реанимации.
28 августа Сайткулов выстрелил в воздух при появлении приставов, которые пришли переселить его из аварийного жилья в квартиру в капитальном доме. Переговоры с ним шли более восьми часов. Позже было принято решение о штурме, одновременно в доме начался пожар.
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