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Стрелявший в силовиков житель ЯНАО находится в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, реанимация, больница
Марат Сайткулов, устроивший стрельбу в Ноябрьске, получил тяжелые ожоги Фото:
новость из сюжета
Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Марат Сайткулов, открывший стрельбу по приставам днем 28 августа, находится под наблюдением врачей в Ноябрьской центральной городской больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Пациент доставлен в Ноябрьскую ЦГБ, получает весь объем лечения согласно полученным травмам, находится под круглосуточным наблюдением врачей. Какие-либо прогнозы о состоянии его здоровья делать пока рано», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО.

По информации от источников в медицинских кругах, Сайткулов получил тяжелые ожоги. Площадь поражения составила около 75 процентов поверхности тела, пациент находится в реанимации.

28 августа Сайткулов выстрелил в воздух при появлении приставов, которые пришли переселить его из аварийного жилья в квартиру в капитальном доме. Переговоры с ним шли более восьми часов. Позже было принято решение о штурме, одновременно в доме начался пожар.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) Марат Сайткулов, открывший стрельбу по приставам днем 28 августа, находится под наблюдением врачей в Ноябрьской центральной городской больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Пациент доставлен в Ноябрьскую ЦГБ, получает весь объем лечения согласно полученным травмам, находится под круглосуточным наблюдением врачей. Какие-либо прогнозы о состоянии его здоровья делать пока рано», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава ЯНАО. По информации от источников в медицинских кругах, Сайткулов получил тяжелые ожоги. Площадь поражения составила около 75 процентов поверхности тела, пациент находится в реанимации. 28 августа Сайткулов выстрелил в воздух при появлении приставов, которые пришли переселить его из аварийного жилья в квартиру в капитальном доме. Переговоры с ним шли более восьми часов. Позже было принято решение о штурме, одновременно в доме начался пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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