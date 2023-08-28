Свердловский участник СВО обнаружил ВСУ по запаху еды, которую готовили наемники

29 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец обнаружил позицию ВСУ по запаху еды Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбуржец Вадим, будучи в зоне проведения спецоперации, смог обнаружить наемников ВСУ по запаху еды. В один из вечеров украинские военные на костре готовили что-то, напоминающее плов. В том направлении не было российских бойцов, и уралец понял, что это противники. Он добрался до опорной точки и передал информацию командиру, что позволило уничтожить врага. Своей историей Вадим поделился с журналистом URA.RU. «Я пробыл в зоне СВО чуть больше года. За это время я становился очевидцем разных историй. Видел безупречную работу снайперов, наших танкистов. Я, как и многие наши ребята, не очень люблю хвалиться своими, если можно так сказать, достижениями. Но одна ситуация всегда вызывает у меня и смех, и гордость. Наверно, смешно, но я смог определить точку нахождения врага по запаху еды. Да, вы не ослышались, учуял еду», — рассказал солдат. По словам российского бойца, обнаружить врага, а потом тихо уйти с позиции, чтобы доложить командиру — одна из сложнейших задач. «Я пошел на разведку с товарищами. Мы знали, что впереди наших нет. Поэтому пытались найти следы врага, чтобы понимать, как нам дальше выстраивать оборону и какую наступательную тактику выбрать. Вышло так, что я забрел слишком далеко и почуял запах еды. Скажу честно, пахло нереально вкусно. Я понимал, что раз наших там нет, то значит, враги», — вспоминает боец. «Нужно было запомнить, где спрятались ВСУ, среди которых были наемники. А после этого тихо уползти, чтобы передать информацию командиру. Я помню, как полз. Наверное, улитка и та была быстрее меня. В итоге до наших дошел, все рассказал. Сначала все смеялись, что я по еде врага нашел. После того как враг был ликвидирован, наш взвод обнаружил ту самую кастрюлю, в которой готовилась еда. С тех пор надо мной подшучивают. Например, мы с друзьями ездили в Казань и там не могли какую-то достопримечательность найти. Так ребята шутили, что я сейчас по запаху все, что надо, найду. Я не обижаюсь», — резюмировал Вадим. Ранее URA.RU писало о том, что уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы пойти на фронт. В марте он прибыл в ДНР. На фронте юноша вступил в легендарную бригаду ДНР и получил позывной «Зик». На родине за участие в спецоперации ему грозит до 20 лет тюрьмы. После публикации URA.RU Ганиеву помогут получить гражданство РФ силовики из ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец Вадим, будучи в зоне проведения спецоперации, смог обнаружить наемников ВСУ по запаху еды. В один из вечеров украинские военные на костре готовили что-то, напоминающее плов. В том направлении не было российских бойцов, и уралец понял, что это противники. Он добрался до опорной точки и передал информацию командиру, что позволило уничтожить врага. Своей историей Вадим поделился с журналистом URA.RU. «Я пробыл в зоне СВО чуть больше года. За это время я становился очевидцем разных историй. Видел безупречную работу снайперов, наших танкистов. Я, как и многие наши ребята, не очень люблю хвалиться своими, если можно так сказать, достижениями. Но одна ситуация всегда вызывает у меня и смех, и гордость. Наверно, смешно, но я смог определить точку нахождения врага по запаху еды. Да, вы не ослышались, учуял еду», — рассказал солдат. По словам российского бойца, обнаружить врага, а потом тихо уйти с позиции, чтобы доложить командиру — одна из сложнейших задач. «Я пошел на разведку с товарищами. Мы знали, что впереди наших нет. Поэтому пытались найти следы врага, чтобы понимать, как нам дальше выстраивать оборону и какую наступательную тактику выбрать. Вышло так, что я забрел слишком далеко и почуял запах еды. Скажу честно, пахло нереально вкусно. Я понимал, что раз наших там нет, то значит, враги», — вспоминает боец. «Нужно было запомнить, где спрятались ВСУ, среди которых были наемники. А после этого тихо уползти, чтобы передать информацию командиру. Я помню, как полз. Наверное, улитка и та была быстрее меня. В итоге до наших дошел, все рассказал. Сначала все смеялись, что я по еде врага нашел. После того как враг был ликвидирован, наш взвод обнаружил ту самую кастрюлю, в которой готовилась еда. С тех пор надо мной подшучивают. Например, мы с друзьями ездили в Казань и там не могли какую-то достопримечательность найти. Так ребята шутили, что я сейчас по запаху все, что надо, найду. Я не обижаюсь», — резюмировал Вадим. Ранее URA.RU писало о том, что уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы пойти на фронт. В марте он прибыл в ДНР. На фронте юноша вступил в легендарную бригаду ДНР и получил позывной «Зик». На родине за участие в спецоперации ему грозит до 20 лет тюрьмы. После публикации URA.RU Ганиеву помогут получить гражданство РФ силовики из ДНР.