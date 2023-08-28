Зеленский заявил об увеличении объемов производства бронетехники на Украине

Украина наращивает объемы производства военной техники, оружия и снарядов. Об этом заявил президент Украина Владимир Зеленский.
«Провел сегодня отдельное совещание по нашему, украинскому производству оружия. <…> Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. <…> Наша „оборонка“ будет давать больший результат», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что страна получает все необходимое финансирование.
Ранее Зеленский проинформировал западные страны, что они должны обеспечить Украину новыми пакетами для украинских воинов, вооружением и средствами для разминирования. Также президент Украины анонсировал насыщенную осень. Он сообщил, что Киев готовит новые международные мероприятия, которые способны усилить страну.
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