Зеленский заявил об увеличении объемов производства бронетехники на Украине 28 августа 2023 в 23:47 Размер текста - 17 + Зеленский заявил, что Украина получает необходимое финансирование Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина наращивает объемы производства военной техники, оружия и снарядов. Об этом заявил президент Украина Владимир Зеленский. «Провел сегодня отдельное совещание по нашему, украинскому производству оружия. <…> Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. <…> Наша „оборонка“ будет давать больший результат», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что страна получает все необходимое финансирование. Ранее Зеленский проинформировал западные страны, что они должны обеспечить Украину новыми пакетами для украинских воинов, вооружением и средствами для разминирования. Также президент Украины анонсировал насыщенную осень. Он сообщил, что Киев готовит новые международные мероприятия, которые способны усилить страну. Украина наращивает объемы производства военной техники, оружия и снарядов. Об этом заявил президент Украина Владимир Зеленский. «Провел сегодня отдельное совещание по нашему, украинскому производству оружия. <…> Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. <…> Наша „оборонка“ будет давать больший результат», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что страна получает все необходимое финансирование. Ранее Зеленский проинформировал западные страны, что они должны обеспечить Украину новыми пакетами для украинских воинов, вооружением и средствами для разминирования. Также президент Украины анонсировал насыщенную осень. Он сообщил, что Киев готовит новые международные мероприятия, которые способны усилить страну. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям