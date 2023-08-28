В МИД РФ раскрыли позицию России по возобновлению ядерных испытаний

МИД РФ: Россия не планирует выходить из договора о запрещении ядерных испытаний

29 августа 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Договор о запрете на ядерные испытания появился в 1996 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России не собираются отказываться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявили в МИД страны. При этом представители ведомства обвинили США в том, что документ так и не вступил в законную силу. «Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами Международной системы мониторинга, создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ. США упорно отказываются от ратификации договора. <…> До бесконечности так продолжаться не может», — пояснили свою позицию в МИД РФ, передает РБК. Договор запрете на ядерные испытания появился в 1996 году. На данный момент его подписали 183 страны. В документе указан перечень из 44 государств, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом. Без их одобрения договор не может вступить в силу. Ратифицировали договор — 164 страны, его не утвердили в США, Китае и Израиле.

В России не собираются отказываться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявили в МИД страны. При этом представители ведомства обвинили США в том, что документ так и не вступил в законную силу. «Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами Международной системы мониторинга, создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ. США упорно отказываются от ратификации договора. <…> До бесконечности так продолжаться не может», — пояснили свою позицию в МИД РФ, передает РБК. Договор запрете на ядерные испытания появился в 1996 году. На данный момент его подписали 183 страны. В документе указан перечень из 44 государств, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом. Без их одобрения договор не может вступить в силу. Ратифицировали договор — 164 страны, его не утвердили в США, Китае и Израиле.