28 августа 2023

В МИД РФ раскрыли позицию России по возобновлению ядерных испытаний

МИД РФ: Россия не планирует выходить из договора о запрещении ядерных испытаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., инсталляция противников захоронения оят
Договор о запрете на ядерные испытания появился в 1996 году Фото:

В России не собираются отказываться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявили в МИД страны. При этом представители ведомства обвинили США в том, что документ так и не вступил в законную силу.

«Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами Международной системы мониторинга, создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ. США упорно отказываются от ратификации договора. <…> До бесконечности так продолжаться не может», — пояснили свою позицию в МИД РФ, передает РБК.

Договор запрете на ядерные испытания появился в 1996 году. На данный момент его подписали 183 страны. В документе указан перечень из 44 государств, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом. Без их одобрения договор не может вступить в силу. Ратифицировали договор — 164 страны, его не утвердили в США, Китае и Израиле.

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В России не собираются отказываться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявили в МИД страны. При этом представители ведомства обвинили США в том, что документ так и не вступил в законную силу. «Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами Международной системы мониторинга, создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ. США упорно отказываются от ратификации договора. <…> До бесконечности так продолжаться не может», — пояснили свою позицию в МИД РФ, передает РБК. Договор запрете на ядерные испытания появился в 1996 году. На данный момент его подписали 183 страны. В документе указан перечень из 44 государств, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом. Без их одобрения договор не может вступить в силу. Ратифицировали договор — 164 страны, его не утвердили в США, Китае и Израиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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