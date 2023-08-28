В Челябинской области разработали программы повышения рождаемости

29 августа 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

В Челябинской области установлены дополнительные материальные стимуляции при рождении детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинская область стала одним из 16 регионов, которые разработали программы по повышению рождаемости. Меры разделили на пять ключевых блоков. «Регионы разработали программы повышения рождаемости. Данные предоставили 16 субъектов: Челябинская, Свердловская, Брянская, Калужская, Воронежская, Орловская, Ульяновская, Курская, Тюменская, Ярославская и Тверская области, Пермский, Красноярский и Алтайский край, а также Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В Челябинской области помимо традиционных выплат предусмотрены также „наградные“ пособия, например „Материнская слава“ и „Семейная доблесть“», — пишут «Ведомости». По данным издания, ими стали материальные (компенсации, выплаты и пособия), социальные (помощь в трудоустройстве, покупке жилья, льготы для устройства детей в детские сады и школы, детское питание), и медицинские меры (диспансеризация и профосмотря, сопровождение родов, процедуры ЭКО для бесплодных пар). Кроме того, в регионах организованы информационные блоки по консультациям подростков и женщин фертильного возраста о всех мерах поддержки семей и беременных, а также меры по профилактике абортов. Президент России Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область стала одним из 16 регионов, которые разработали программы по повышению рождаемости. Меры разделили на пять ключевых блоков. «Регионы разработали программы повышения рождаемости. Данные предоставили 16 субъектов: Челябинская, Свердловская, Брянская, Калужская, Воронежская, Орловская, Ульяновская, Курская, Тюменская, Ярославская и Тверская области, Пермский, Красноярский и Алтайский край, а также Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В Челябинской области помимо традиционных выплат предусмотрены также „наградные“ пособия, например „Материнская слава“ и „Семейная доблесть“», — пишут «Ведомости». По данным издания, ими стали материальные (компенсации, выплаты и пособия), социальные (помощь в трудоустройстве, покупке жилья, льготы для устройства детей в детские сады и школы, детское питание), и медицинские меры (диспансеризация и профосмотря, сопровождение родов, процедуры ЭКО для бесплодных пар). Кроме того, в регионах организованы информационные блоки по консультациям подростков и женщин фертильного возраста о всех мерах поддержки семей и беременных, а также меры по профилактике абортов. Президент России Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере.